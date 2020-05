FPÖ — Hafenecker: Schwarz-Grün will Autofahrer mit flächendeckenden Temporeduktionen schikanieren!

Ablehnung des freiheitlichen Antrages im Nationalrat ist Offenbarungseid der Anti-Autofahrer-Koalition

Wien (OTS) - „Schwarz & Grün hecken bereits die nächsten Anschläge auf die Autofahrer und Pendler aus, denen sie mit den im Regierungsprogramm unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit versteckten Senkung der Tempolimits in die Bremse steigen wollen. Die Ablehnung des freiheitlichen Entschließungsantrags gegen diese Unsinnigkeiten im Nationalrat am Donnerstag war der letzte Offenbarungseid dafür, dass ÖVP & Grüne die Bürger schon bald mit Tempo 30 im Ortsgebiet, Tempo 80 auf Freilandstraßen und Tempo 100 auf Autobahnen schikanieren werden. Kurz, Kogler, Gewessler & Co führen eine regelrechte Inquisition gegen Autofahrer, sie sind für diese grünideologisch verblendeten Realitätsfremdlinge Melkkuh und Feindbild Nr. 1 in einem“, so FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Wir Freiheitlichen sind der einzige Gegenpol zu dieser schwarz-grünen Sabotage des Autoverkehrs, Herabsetzungen der Tempolimits werden genauso wie die geplanten Belastungswellen durch die Abschaffung des Dieselprivilegs oder die Einführung einer CO2-Steuer über die Hintertür auf unseren entschiedensten Widerstand stoßen. Die österreichischen Straßen dürfen keine Spielwiesen für grüne Willkürherrschaft und Utopien werden, mit denen nur ein Ziel, nämlich das Sekkieren von Autofahrern, verfolgt wird“, schließt Hafenecker.

