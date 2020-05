NEOS zur Schule: Jetzt Chance für durchdachte Reform nutzen

Martina Künsberg Sarre: „Bei der Matura jetzt aus verschiedenen Modellen ein stimmiges Konzept entwickeln und auch endlich wieder Turnunterricht ermöglichen.“

Wien (OTS) - "Die Neuerungen im Corona-Schuljahr waren zwar nicht ganz zu Ende gedacht, wie die Vorkommnisse mit leer abgegebenen Prüfungsbögen bei der Matura zeigen, aber sie gingen in die richtige Richtung. Die Maturanote darf nicht allein von der Tagesverfassung am Prüfungstag abhängen", erklärt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.



Die NEOS-Bildungssprecherin plädiert deshalb dafür, ein stimmiges Gesamtkonzept zu entwickeln. "Aus NEOS-Sicht sind es drei Prinzipien, die dabei zum Zug kommen müssen: Die Vergleichbarkeit eines gemeinsamen Kerns, autonome Spielräume für die Schulen und die Einbeziehung der Oberstufen-Noten" erläutert die Bildungssprecherin. “Die Einbeziehung der Noten der Oberstufenklassen soll sicherstellen, dass die konstant erbrachten Leistungen auch im Abschlusszeugnis gewürdigt werden und nicht durch eine schlechte Tagesverfassung bei der jeweiligen Maturaprüfung zunichte gemacht werden können."



Angesichts einiger Schüler_innen, die leere Prüfungsbögen abgegeben haben, die Reform zurückzufahren sei nicht zielführend, betont Künsberg Sarre. „Es war immer unser Ansatz, die heurige Matura nicht zu einer Corona-Matura abzuwerten. Die Maturantinnen und Maturanten haben in den letzten Jahren viel geleistet und erreicht und unter widrigen Umständen die Schule abgeschlossen. Das gilt es anzuerkennen.“



Kein Verständnis hat Künsberg Sarre dafür, dass jene Schüler_innen, die im Herbst einen Matura-Termin wahrnehmen, wieder vollkommen andere Umstände haben werden: „Wir müssen Verlässlichkeit für die Maturantinnen und Maturanten garantieren, damit sie sich in Ruhe auf ihre Reifeprüfung vorbereiten können und sich nicht mit sich dauernd ändernden Umständen befassen müssen. Wir sehen Minister Faßmann in der Verantwortung, jetzt die Chance zu nutzen und ein stimmiges und nachhaltiges Konzept für die Reifeprüfung der Zukunft zu entwickeln. Dafür biete ich ihm ausdrücklich unsere Mitarbeit an", sagt Künsberg Sarre.



Corona-Lockerung auch im Turnunterricht



Die NEOS-Bildungssprecherin fordert darüber hinaus auch, dass der Turnunterricht in den Schulen endlich wieder starten kann: „Es gibt inzwischen Lockerungen in fast allen Bereichen, auch Sportvereine dürfen wieder trainieren. Aber ausgerechnet Kindern und Jugendlichen wird die Möglichkeit immer noch vorenthalten, statt ihnen Freude an der Bewegung zu vermitteln. Ich erwarte mir von Minister Faßmann, dass er umgehend die Turnsäle und Sportplätze wieder für die Schülerinnen und Schüler öffnet.“

