FPÖ – Schnedlitz: FPÖ-Hirschmann natürlich freigesprochen

Masken der billigen Vernaderungen werden fallen

Wien (OTS) - „Wie nicht anders zu erwarten, wurde der ehemalige freiheitliche Landtagsabgeordnete Gerhard Hirschmann vom Vorwurf gegen Corona-Verordnungen verstoßen zu haben, freigesprochen. Hirschmann trat ja nach einer unglaublichen medialen und politischen Hetzjagd von all seinen Ämtern zurück und zeigte damit Verantwortung. Eine Verantwortung, die man bei ‚Schwarz-Kleinwalsertal‘ und Grün-beim Wirten‘ vermissen lässt, obwohl dieser Schritt angebracht wäre.“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz, der von Medien und den üblichen politischen Hetzsyndikaten eine sofortige Entschuldigung in respektvoller Art einverlangt.

„All den Bürgern, die ebenso eine Strafverfügung in Belangen der Covid-19-Verordungen erhalten haben, empfehle ich, diese Strafen nicht einfach zu bezahlen, sondern den Rechtsweg zu prüfen. Gleichzeitig muss der Gesetzgeber schleunigst für eine Generalamnestie hinsichtlich aller Strafen sorgen. Diesem Coronawahnsinn muss ein Ende bereitet werden und die Masken der billigen Vernaderungen müssen endlich fallen“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

