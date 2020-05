NEOS zu Aschbacher: Familienministerin flüchtet als Einzige ohne Wort aus dem Parlament

Michael Bernhard: „Aschbacher findet es nicht einmal der Mühe wert, ihren Murks beim Familiehärtefonds zu erklären – Ein Schlag ins Gesicht der betroffenen Familien!“

Wien (OTS) - Erbost reagiert NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard nach dem wortlosen Auftritt von Familienministerin Aschbacher heute im Nationalrat: „Während wir im hohen Haus ausführlich über den Murks ihres Ministeriums um den Familiehärteausgleichsfonds debattiert haben, findet es die Ministerin nicht einmal der Mühe wert sich zu Wort zu melden. Als Einzige Ministerin flüchtet sie ohne Wort aus dem Parlament. Das ist nicht nur eine Missachtung des Parlamentarismus, sondern auch ein Schlag ins Gesicht der betroffenen Familien.“ Obwohl der Fonds am 15. April präsentiert wurde, seien bisher nur 50 Prozent der Anträge behandelt worden. „Erst lässt das Ministerium zu, dass die Hälfte der Familien keinen Cent bekommen, dann gibt es nicht einmal eine Wortmeldung von der Familienministerin. Dabei benötigt es dringend Nachbesserungen, hier ist akuter Handlungsbedarf, damit die in Not geratenen Familien nicht länger im Stich gelassen werden“, fordert Bernhard. Als Opposition wollen NEOS den Druck jetzt erhöhen. „Nur wegducken geht nicht länger. Im Sinne der betroffenen Familien muss die Ministerin jetzt handeln – daran werden wir sie erinnern.“

