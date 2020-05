Köchl fordert Unterstützung der Arbeitskraft im landwirtschaftlichen Betrieb

Öffentlichkeit hat ein Recht auf Information über verwendete Pestizidmengen in der Landwirtschaft

Wien (OTS/SK) - „Jeden Tag müssen österreichweit Bauern ihre kleinen Höfe zusperren. Bitte machen Sie was dagegen, fördern Sie die Arbeitskraft und nicht die Hektar“, wendet sich SPÖ-Abgeordneter Klaus Köchl (SPÖ) in der heutigen Nationalratssitzung mit einem dringenden Appell an die Bundesministerin für Landwirtschaft. ****

Einen weiteren Fokus legte Abgeordneter Köchl auf die Transparenz bei verwendeten Pestizidmengen in der Landwirtschaft und knüpft an die Kritik des EU-Rechnungshofes an. Dieser kritisiert, dass die Datenlage der Wirkstoffmengen in Österreich der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, obwohl dies auch dem allgemeinen Wunsch nach mehr Wissen über die Zusammensetzung der Produkte entspricht. „Es ist klar, dass die Menschen wissen wollen, was auf die Felder gespritzt wird und diese Transparenz muss stattfinden“, sagt Köchl, schließlich sind wirkstoffbezogene Statistiken über die Pestizide in einzelnen EU-Ländern bereits heute für die Öffentlichkeit zugänglich, nicht aber in Österreich. (Schluss) up/sl



