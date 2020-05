Rendi-Wagner: Tradition des internationalen Dialogs und Standort Wien für internationale Organisationen fördern

Auf die erzielten Fortschritte der Demokratie Armeniens aufbauen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubvorsitzende und außenpolitische Sprecherin Pamela Rendi-Wagner betonte heute in der parlamentarischen Debatte die Bedeutung des internationalen Dialogs für Österreich. „Österreich hat eine lange Tradition als Standort des internationalen Dialogs. Darauf sollten wir stolz sein und darauf sollten wir nicht vergessen“, betonte Rendi-Wagner und verwies auf die Vermittlungs-Tätigkeiten Österreichs bei internationalen Konflikten. ****

„Es gilt, unsere Anstrengung in zwei Richtungen zu lenken: Den internationalen Dialog zu fördern und die Demokratien weltweit zu stärken“, sagte Rendi-Wagner und erinnerte an in Wien abgeschlossene Abkommen, die zu Frieden beigetragen haben“. Heute müsse es nach wie vor unser politisches Ziel sein, aktive Außenpolitik in diesem Sinne zu machen – denn die Coronakrise hat die Situation weiter angespannt.

Auch gehe es darum, Wien als wichtigen Standort für internationale Organisationen zu fördern, „als Stätte des internationalen Dialogs. Das sollte uns etwas wert sein“, betonte Rendi-Wagner die Unterstützung der SPÖ für das OPEC-Amtssitz-Abkommen und erklärte, dass das europäische Partnerschaftsabkommen mit Armenien eine Bekenntnis zur Förderung der Demokratie in Armenien ist. „Auf den Fortschritten, die erzielt wurden bei der Justiz, der Medienfreiheit, der Korruptionsbekämpfung muss aufgebaut werden“, erklärte Rendi-Wagner.(Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at