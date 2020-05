FPÖ – Schmiedlechner: Ja zur Biodiversität, aber mit Hirn und Hausverstand

Wien (OTS) - „Es gilt immer das Gleichgewicht im Auge zu behalten, so sollte man auch nachdenken, ob eine Wiederansiedelung und ein dauerhafter Schutz von Fischreihern, Fischottern, Gänsesägern oder Kormoranen nicht doch bei den Amphibien und Fischen hohe Schäden verursacht. Zum Schutz der Biodiversität sollte man diese Position überlegen und über eine Bestandsregulierung nachdenken. Auch die menschliche Nutzung von Gewässern, die Fischereiwirtschaft und die Wasserkraftnutzung müssen weiterhin möglich sein. Ja zur Biodiversität, aber mit Hirn und Hausverstand“, sagte der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner in seinem Debattenbeitrag.

„Die heimische Naturlandschaft liegt uns am Herzen und deshalb wollen wir die Biodiversität erhalten. Als Landwirt lebe ich mit der Natur und von der Natur. Ihr guter Zustand ist mir deswegen sehr wichtig und in diesem guten Zustand will ich die Natur an unsere Enkelkinder weitergeben“, so Schmiedlechner.

Bedroht seien nicht nur Insekten und Vögel, sondern auch die Hälfte der Amphibien, Reptilien und Fische. Die Landwirtschaft tue bereits viel für den Erhalt der Biodiversität. Es sei dringend notwendig auch in anderen Bereichen zu handeln, erklärte der FPÖ-Agrarsprecher und weiter: „Wir müssen uns überlegen, wie der Bund, die Länder und die Gemeinden, aber auch private Gartenbesitzer einen Beitrag dazu leisten können. Muss entlang der Straßen und Schienen sooft gemäht werden? Warum lassen wir nicht entlang der Verkehrsadern Blühstreifen entstehen, diese könnten vielen Tieren einen Lebensraum bieten. Auch viele Hausbesitzer könnten auf das Mähen ab und zu verzichten“, nannte Schmiedlechner nur ein paar einfache Möglichkeiten, wie jeder Einzelne zum Erhalt von der Biodiversität beitragen kann.

