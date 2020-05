Impfen in der Apotheke: Apothekerinnen und Apotheker „stehen bereit“

„Können immens wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Durchimpfungsraten leisten“

Wien (OTS) - „Apothekerinnen und Apotheker stehen bereit, wenn es darum geht, die Durchimpfungsraten in der Bevölkerung durch das Impfen in bestimmten Apotheken zu heben“, erklärt Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer, anlässlich des Vorschlags der Länder-Gesundheitsreferenten vom Freitagnachmittag, den Apothekern das Impfen zu erlauben.

„Der niederschwellige Zugang zu Impfungen, wie ihn die 1.400 österreichischen Apotheken mit ihren rund 400.000 täglichen Patientenkontakten bei entsprechendem politischem Willen bieten könnten, würde zu deutlich höheren Impfraten führen. Beispiele aus dem Ausland belegen dies eindrucksvoll. In zwölf EU-Staaten sowie auch in den USA, in Kanada und in Neuseeland gehört das Impfen in der Apotheke zum Alltag. Die dortigen Impfraten haben sich durch die Einführung des Impfens durch Apotheker deutlich erhöht, auch Ärzte verzeichneten einen Anstieg bei den Impfungen“, so Kobinger weiter. Auch in Österreich könnten Apothekerinnen und Apotheker einen „immens wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Durchimpfungsraten leisten“.

