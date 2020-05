FPÖ – Rauch: Maßnahmenplan gegen Bienen- und Insektensterben auf den Weg gebracht!

Jetzt müssen den Worten auch konkrete Taten seitens der Regierung folgen!

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Nationalratssitzung wurde auf Initiative der FPÖ ein Allparteienantrag zum Schutz unserer Bienen und Insekten beschlossen. FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch dazu: „Die FPÖ hat auch heute wieder bewiesen, dass Umweltschutz und der Schutz unserer Artenvielfalt nur mit Hausverstand funktioniert. Ich freue mich daher, dass unser Antrag zum Schutz unserer Insekten und Bienen auch bei allen anderen Fraktionen Anklang gefunden hat. Jetzt müssen den Worten auch konkrete Taten seitens der Regierung folgen.“

„Die Situation ist vor allem beim Bienenschutz prekär. So sind seit dem Jahr 1995 rund 25 Prozent der Honigbienenvölker in Österreich ausgestorben. Angesichts dieser alarmierenden Zahlen ist es Gebot der Stunde endlich Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität und der Artenvielfalt zu leben. Der auf Initiative der FPÖ eingebrachte Allparteienantrag sieht daher umfassende Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt vor. So muss beispielsweise eine neue Biodiversitätsstudie erstellt werden, um einerseits Maßnahmen aus der Vergangenheit auf deren Wirksamkeit zu bewerten. Andererseits ist ein umfassendes Monitoring über den aktuellen Bestand der heimischen Wildbienen zu erstellen, um Aussagekräftige Zahlen und Daten zu erhalten“, bekräftigte Rauch. Zudem sollen umfassende Informationskampagnen gestartet werden, um so gegen das stetige Bienen- und Insektensterben vorgehen zu können.

„Der Schutz unserer Artenvielfalt und vor allem der Schutz unserer Insekten und Bienen muss stärker vor den Vorhang gerückt werden. Hierbei gilt aber auch künftig weitere Maßnahmen zu setzen. So muss endlich das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat aus den Regalen und Läden des Landes verschwinden. Das Glyphosatverbot wurde auf Initiative der FPÖ bereits auf den Weg gebracht, leider aber wurde dieses aber noch nicht umgesetzt. Ich appelliere an Schwarz-Grün hier endlich auf das Tempo zu drücken. Wir sind in der Verantwortung, unseren Insekten und Bienen unter die Flügel zu greifen“, so der Umweltsprecher.

