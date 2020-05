SPÖ-Seemayer fordert rasche Hilfe für den gemeinnützigen Sektor

Wien (OTS/SK) - Am letzten Tag der Plenarwoche wies SPÖ-Zivildienstsprecher Michael Seemayer erneut auf die prekäre finanzielle Lage im gemeinnützigen Sektor hin. Hilfe vonseiten der Regierung ließe laut Seemayer viel zu lange auf sich warten: „Auf die schwierige wirtschaftliche Situation im gemeinnützigen Sektor haben wir schon vor zwei Monaten hingewiesen. Die Aussage von Regierungsseite, dass man eine Spur später dran sei, als viele es sich gewünscht hätten, zeigt leider deutlich, dass man den Ernst der Lage noch immer nicht verstanden hat!“ ****

Viele der gemeinnützigen Organisationen mit ihren rund 250.000 Beschäftigen hätten speziell in den letzten Wochen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet, so Seemayer. Umso wichtiger sei es, die dringend notwendige Unterstützung rasch auf den Weg zu bringen. Dass dies gelingt, bezweifelte Seemayer aber: „Wir haben heute nur eine gesetzliche Grundlage für einen weiteren Unterstützungsfonds beschlossen. Die Rahmenbedingungen und Vergabekriterien, die wieder per Verordnung kommen sollen, fehlen noch.“ Dadurch ergäben sich für Vereine und Organisationen auch weiterhin Unklarheiten darüber, ob sie überhaupt etwas von der angekündigten Hilfe bekommen.

Auch ein Blick auf vorangegangene Verordnungen stimmte Seemayer nicht gerade positiv: „Wenn man sich die Geschwindigkeit mancher Verordnungsumsetzungen in Erinnerung ruft, zum Beispiel jene zu den Risikogruppen, und wenn man diesmal noch das Einvernehmen zweier Ministerien braucht, dann schwindet die Hoffnung auf ein rasches Vorgehen.“ Auch wenn die Chance auf rasche Hilfe seitens der Regierung schon längst vertan worden sei, so forderte Seemayer trotzdem erneut zum Handeln auf: „Natürlich ist schnelle Hilfe die beste Hilfe. Das wurde von der Regierung verabsäumt. Wir können jetzt nur hoffen, dass die späte Hilfe nicht zu spät kommt!“ (Schluss) sc

