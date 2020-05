NEOS Wien/Wiederkehr: Unterricht an Wiener Pflichtschulen muss rasch in den Normalbetrieb übergehen

Christoph Wiederkehr: „Nach den jüngsten Lockerungen in vielen Bereichen ist es höchst an der Zeit, auch den Unterricht an Wiener Pflichtschulen in den Normalbetrieb zu stellen! “

Wien (OTS) - Der heute von der Bundesregierung verlautbarte Lockerungsschritt hinsichtlich des Wegfalls der Maskenpflicht in Geschäften und gastronomischen Betrieben sowie der Erweiterung der Sperrstunde freut auch Neos Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr. Gleichzeitig sollte jedoch unter Betrachtung der derzeitigen Infektionszahlen auch ein weiterer sehr wichtiger Bereich den baldigen Weg zur Normalität einschlagen: „Die verlautbarten Lockerungen der Bundesregierung sind prinzipiell begrüßenswert. Es ist jedoch nicht verständlich, dass die Wiener Pflichtschulen nach wie vor im Krisenmodus betrieben werden. Wir bekommen jede Woche viele Zuschriften von Eltern und Lehrer_innen, die diesen Zustand unter den gegebenen Umständen absolut untragbar finden!“, so Wiederkehr.

Mit dem nötigen Willen wäre ein normaler Unterricht in Schulen laut Wiederkehr ohne Weiteres machbar: „Sowohl Eltern, als auch Schüler_innen und Lehrer_innen haben den Lockdown unter großem persönlichem Einsatz bewältigt und so einen ganz besonderen Beitrag zur Eindämmung der Krise geleistet. Jetzt ist es an der Zeit, den Unterricht an den Wiener Pflichtschulen in den Normalbetriebsmodus umzustellen!“, so Wiederkehr abschließend.

