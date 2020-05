SPÖ-Novak zu SORA-Studie: Die Frauen halten unser Land am Laufen!

Jetzt kommt es darauf an, um jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen und für gerechte Löhne zu sorgen – vor allem für die Frauen

Wien (OTS/SPW) - „Jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß: Laut einer aktuellen Studie von SORA für die Arbeiterkammer arbeiten rund eine Million Beschäftigte in ‚systemrelevanten‘ Berufen wie Einzelhandel, Reinigung, Gesundheitsberufen oder Transportwesen. Es sind überwiegend Frauen, die in diesen Berufen arbeiten. Sprich, sie sind es, die dieses Land am Laufen halten“, betonte die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LAbg. Barbara Novak am Freitag.****

So wichtig der Einsatz und das Engagement dieser Frauen ist, sie sind durchwegs schlecht abgesichert und haben ein Einkommen unter dem Durchschnittslohn. „Besonders prekär ist die Situation der Reinigungskräfte: 83 Prozent von ihnen sind Frauen und verdienen im Schnitt weniger als 1.300 Euro netto pro Monat. Damit kommen sie nur knapp oder gar nicht aus“, so Novak.

„In den vergangenen Wochen waren es eben jene systemrelevanten Berufe, die sichergestellt haben, dass unser aller Alltag in der Corona-Krise so normal wie möglich weitergegangen ist. Dafür gab’s Applaus von den Balkonen und zum ersten Mal so etwas wie soziale Anerkennung. Das allein reicht aber nicht! Diese Menschen haben sich viel mehr verdient! Klatschen genügt nicht, es braucht es eine gerechte Entlohnung, faire Arbeitsbedingungen und mehr soziale Sicherheit!“, unterstich Novak.

Dass die „wahren Leistungsträger Österreich“ überwiegend Frauen sind, setze sich auch im privaten Bereich fort, wo Frauen den Großteil der Heimarbeit und Homeschooling übernommen haben. „Die Corona-Krise darf Österreichs Frauen nicht in Verhältnisse zurückversetzen, die wir schon lange überwunden glaubten! Hier muss endlich entsprechend gegengesteuert werden: Durch den Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen, der Ganztagsschulen, der Pflege, der öffentlichen Gesundheitsleistungen und Bildung. Genauso notwendig sind spezielle Arbeitsmarktförderungsmaßnahmen und Qualifizierungsangebote für Frauen. Hier ist die Arbeit des Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds als vorbildhaft für ganz Österreich anzusehen – ebenso wie die Summer City Camps, die beitragsfreien Wiener Ferienbetreuungsangebote, mit denen vor allem Frauen entlastet werden“, führte Novak weiter aus.

Abschließend betonte die Landesparteisekretärin: „Nach dem Abklingen der Gesundheitskrise brauchen wir endlich auch eine soziale Wende – jetzt geht es darum, um jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen! Genauso muss alles getan werden, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise so gut wie möglich abzufedern. Dass sind wir nicht zuletzt all jenen schuldig, die weiter arbeiten gegangen sind und so sichergestellt haben, dass das System weiter funktioniert hat!“ (Schluss) tr

