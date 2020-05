Korrektur zur OTS 0127:

Land, ASFINAG und ÖBB investieren in Verkehrsinfrastruktur LR Schleritzko: 1,023 Milliarden Euro für 2020 gesichert

St. Pölten (OTS/NLK) - Korrektur zur OTS 0127:

Land, ASFINAG und ÖBB investieren in Verkehrsinfrastruktur

LR Schleritzko: 1,023 Milliarden Euro für 2020 gesichert

Im zweiten Absatz, letzter Satz, soll es richtig lauten: „Der Anteil des Landes beträgt 189 Millionen Euro, das sind rund 22 Prozent der Investitionen des Landes im Jahr 2020“, betonte Schleritzko.

Die korrigierte OTS (zweiter Absatz) lautet daher:

„Das Land Niederösterreich und seine Partner ASFINAG und ÖBB sichern für heuer Investitionen von 1,023 Milliarden Euro, die in die Verkehrsinfrastruktur fließen. Damit schaffen bzw. sichern wir rund 14.000 Arbeitsplätze in der Baubranche, in der derzeit rund die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit ist. Der Anteil des Landes beträgt 189 Millionen Euro, das sind rund 22 Prozent des Landesbudgets“, betonte Schleritzko.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse