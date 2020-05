Nationalrat - Köllner: Säumiges Sporthilfspaket – Sportminister muss einen Gang zulegen – Missachtung des Sports stellt ihn ins Abseits

Wien (OTS/SK) - Der burgenländische SPÖ-Nationalratsabgeordnete Maximilian Köllner fordert in seiner Rede zur Covid-Debatte im Parlament von Sportminister Kogler endlich das säumige Hilfspaket und damit auch die notwendige Wertschätzung für den Sport in Österreich. „Erfreulich ist, dass ich mittlerweile die Information erhalten habe, dass sich Minister Kogler nun doch mit allen SportsprecherInnen an einen Tisch setzen wird. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sowohl der Breiten- als auch Spitzensport in den letzten Wochen und Monaten gegen Windmühlen kämpft, die versprochene ‚rasche und unbürokratische Hilfe‘ bis dato ein Märchen ist und sich der Sportminister mit fadenscheinigen Argumenten mittlerweile in die Nachspielzeit gedribbelt hat“, kritisiert Köllner.****

Der österreichische Sport vermisst die Wertschätzung gegenüber den SportlerInnen und dem Vereinswesen. Kogler kann sich hier auch nicht länger herauswinden, denn die Hilferufe wurden sehr früh laut. „Schon vor dem Lockdown hat es erste Stimmen gegeben, dass der Sport eine Entschädigung brauchen wird. Bereits am 27. März habe ich erstmals eine sofortige Ersthilfe von 100 Mio Euro für die 15.000 Sportvereine in Österreich gefordert. Heute, Ende Mai, liegt ein erstes Papier auf dem Tisch. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Jetzt ist Tempo gefordert, das Hilfspaket muss rasch und zielsicher ankommen, bevor die Nachspielzeit um ist und der Schaden für den Sport nicht mehr zu reparieren ist“, fordert Köllner. (Schluss) rm/sc

