Zum 900. Mal „Sport am Sonntag“: Die besten Sportmomente aus 24 Jahren & Dominic Thiem im persönlichen Gespräch

Am 31. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert die 900. Folge „Sport am Sonntag“ am 31. Mai 2020, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem: Österreichs Tennis-Weltstar im persönlichen Gespräch

ÖFB-Cupfinale – Fußball im Corona-Modus: Das erste Spiel im österreichischen Fußball unter den strengen Auflagen – und wie die Fans trotzdem feiern

Fußball-Bundesliga – Jetzt geht’s los!: Der mit Spannung erwartete Liga-Neustart als Inszenierung der anderen Art

900 Mal „Sport am Sonntag“: Top-Stars, Studio-Action & Storys aus aller Welt – ein Rückblick auf die besten Sportmomente aus 24 Jahren

