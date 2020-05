Nationalrat – Hammerschmid: NPO Unterstützungsfonds fehlen Konkretisierungen

Wien (OTS/SK) - In den Mittelpunkt ihrer Rede im Nationalrat stellt SPÖ-Abgeordnete Sonja Hammerschmid die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Non Profit Organisationen. „Die Non-Profit Organisationen sind ein Schatz. Hier arbeiten Menschen, die Besonderes leisten und wichtige Beiträge für unsere Gesellschaft leisten – diesen Schatz gilt es unbedingt zu bewahren“, so Hammerschmid. Viele dieser Organisationen sind als gemeinnützige Vereine organisiert und fallen daher oft aus Förderungen raus. Förderungen, die sie dringend brauchen würden. Es werden aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit und Geschäftsform Steine in den Weg gelegt, um sich weiter zu entwickeln. „Und das war schon vor Corona so“, so Hammerschmid. ****

Das vorliegende Gesetz bezeichnet Hammerschmid als „Überraschungspaket, von dem man nicht genau weiß, was am Ende rauskommt, wer wirklich davon profitiert. Die Richtlinien und Kriterien fehlen wieder einmal“. Sie warnt vor einer ähnlichen Entwicklung wie bei anderen Corona-Hilfsmaßnahmen. „In der Vergangenheit gab es viele negative Überraschungen mit diversen Fonds, sie kamen zu spät, zu langsam und waren zu wenig“, so Hammerschmid.

Die Erfahrungen mit den Härtefallfonds haben leider gezeigt, dass auf große Ankündigungen keine raschen Hilfen folgen. „Das Ergebnis ist, dass die Unternehmen und Institutionen um das Überleben und um Arbeitsplätze kämpfen. Wir können es uns nicht leisten, diese NPO und Social Entrepreneurs zu verlieren“, so Hammerschmid, die gleichzeitig Klarheit und Sicherheit von der Regierung forderte. (Schluss) up/rm

