Pfotenhilfe: Wem gehören diese zwei süßen Frettchen?

Tierschutzhof nahm zwei in Lochen gefundene, verletzte Frettchen auf und sucht nach Halter

Wenn sie ausgesetzt wurden, etwa weil sie sich gestritten haben, ist dies gerichtlich strafbar und mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Wir werden jedenfalls Anzeige erstatten, wenn sich kein Halter meldet. Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler

Lochen/Straßwalchen (OTS) - Eine in Straßwalchen wohnhafte Frau hat kürzlich zwei Frettchen zum Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen gebracht, die sie am Vorabend bei einem Spaziergang in Lochen gefunden habe. Sie habe plötzlich Schreie aus einem Holzstapel gehört und dann zwei Tiere entdeckt, die sich gegenseitig gebissen hätten. Sie habe sie erst für Marder gehalten, hat sie aber trotzdem mitgenommen. Obwohl auch sie gebissen worden sei, habe die Finderin die beiden Tiere in eine Katzentransportbox gepackt, die sie zufällig im Auto gehabt hätte. Am nächsten Tag hat sie die beiden etwa einjährigen Frettchen wegen ihrer Bisswunden am Rücken zu einem Tierarzt gebracht, der diagnostizierte, dass sie sich wohl deshalb attackieren, weil es zwei unkastrierte, männliche Tiere sind. Daher versorgte er nicht nur die Wunden sondern kastrierte sie auch gleich, um die Ursache zu beheben. Danach brachte die Finderin die beiden Frettchen zum Tierschutzhof Pfotenhilfe, der sie jetzt versorgt, Max und Moritz genannt hat und nach ihrem Halter sucht.

"Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder sie sind jemandem in Lochen entlaufen oder sie wurden dort hingebracht und ausgesetzt", vermutet Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Im ersteren Fall wird der Halter sie ja vermissen und suchen, weshalb wir uns auch an die Öffentlichkeit wenden. Wenn sie ausgesetzt wurden, etwa weil sie sich gestritten haben, ist dies gerichtlich strafbar und mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Wir werden jedenfalls Anzeige erstatten, wenn sich kein Halter meldet. "

Die Pfotenhilfe bittet um - auch anonyme - Hinweise aus der Bevölkerung, falls jemand weiß wem sie gehören könnten oder wer kürzlich noch Frettchen hatte. Möglicherweise hatte der Halter kürzlich auch noch ein weibliches Frettchen, um das sich die zwei männlichen gestritten haben und deshalb weg mussten. Diesfalls würde das weibliche Tier wahrscheinlich noch beim Halter sein.

Honorarfreie Fotos von Max und Moritz (Copyright: Pfotenhilfe) in Druckqualität unter https://bit.ly/2XMESBs



