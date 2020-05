oe24.TV auch im Mai klar führender Nachrichtensender im TV

1 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe, 0,8 Prozent Marktanteil gesamt – Plus von 33 Prozent zum Vorjahr

Wien (OTS) - Der neue österreichische Nachrichten-TV-Sender oe24.TV erreicht auch im Mai - den dritten Monat in Folge - 1 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre).

Mit exakt 0,98 Prozent (von 1.–28.5.) ist oe24.TV damit laut Teletest der mit klarem Abstand meistgesehene News-Sender in Österreich. Der nächstgrößte österreichische Nachrichten-TV-Sender erreicht mit 0,60 Prozent nur etwas mehr als die Hälfte des oe24.TV-Marktanteils.

Im Gesamtpublikum erreicht oe24.TV im Mai 0,8 Prozent Marktanteil. Auch hier kommt der nächstgrößte österreichische News-Sender nur auf 0,5 Prozent.

Insgesamt erreichte oe24.TV im Mai über 1,3 Millionen Zuseher. Das entspricht einem Tagesschnitt von knapp 250.000 Sehern (NRW).

Gegenüber Mai 2019 beträgt der Zugewinn im Marktanteil in der Werbezielgruppe 33 Prozent. Das ist insoferne bemerkenswert, als oe24.TV im Mai des Vorjahres mit dem Ibiza-Video, der Auflösung der Regierung und der EU-Wahl absolute Rekordquoten erzielte.

Besonders erfolgreich bei oe24.TV waren im Mai die Vormittags-Sendung „Live“, die an drei Tagen laut Teletest zumindest für eine Stunde die Nummer 1 aller in Österreich ausgestrahlten TV-Programme und an weiteren fünf Tagen Nummer 1 aller Privatsender war, sowie die Hauptabend-Talkshow „Fellner! LIVE“, die mehrfach über 100.000 Zuseher (NRW) erzielte.

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Das neue oe24.TV hat sich im Mai endgültig als führender Nachrichten-TV-Sender in Österreich durchgesetzt. Mittlerweile hat oe24.TV schon fast den doppelten Marktanteil des nächstgrößten Konkurrenz-Senders und hat mit einem Prozent Marktanteil das Wunschziel der Werbebranche für einen Nachrichten-TV-Sender erreicht. In der Corona-Krise ist oe24.TV neben dem ORF zum wichtigsten Informationsmedium in Österreich geworden. Kein anderer TV-Sender hat ähnlich umfassend über Corona informiert und auch der kritischen Diskussion ein unabhängiges Forum geboten.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, 1.-28.5., vorläufig gewichtete Daten; Reihung Stunden Vormittag: MA (12-49 J.) nach Zeitschiene; Fellner Live: Zeitschiene 21:00 bis 22:45 Uhr; Gesamtseher Mai: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen).

