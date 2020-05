Juan Daniél - "Buenos Momentos" (FOTO)

Der Latinpop-Song des Jahres

Moderne Beats und schwebende Gitarren setzen neue Maßstäbe in der Musiklandschaft

Juan Daniél - "Buenos Momentos" ist ab Freitag, 29. Mai 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich

So fühlt sich der Sandstrand an: Juan Daniél veröffentlicht mit "Buenos Momentos" den Latinpop-Song des Jahres und gibt allen, die in diesen Zeiten an Fernweh leiden und vom Reisen träumen das einmalige Urlaubsgefühl zurück. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 29. Mai 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.

Musik, die nach Sonnencreme duftet und wie Tanzen im Sand klingt: Juan Daniél veröffentlicht mit "Buenos Momentos" den Latinpop-Song des Jahres - und gibt uns in einer herausfordernden Zeit das Gefühl von Unbeschwertheit, Urlaub und besseren Tagen zurück. Mit modernen Beats und schwebenden Gitarren setzt der Offenbacher mit spanischen Wurzeln neue Maßstäbe in der deutschen Musiklandschaft und erinnert sich mit dem persönlichen Song "Buenos Momentos" an seine unvergleichliche Kindheit im heimatlichen Südspanien. Durch seinem Flow trägt Juan Daniél die Zuhörer direkt ans Meer und begeisterte als Newcomer bereits mit über 730.000 Streams bei Spotify und über 430.000 Videoviews bei Youtube.

Juan Daniél - "Buenos Momentos" erscheint am 29. Mai 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.

