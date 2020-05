HC-Stv.-Klubobmann und Landessportrat Dietrich Kops: Neue Erleichterungen im Sport sind reine Farce

Sofortige Aufhebung aller Corona-Beschränkungen im Sport

Wien (OTS) - „Wenn man glaubt, man habe an politischem Versagen in den letzten Monaten schon so ziemlich alles gesehen, dann kommt die aktuelle Bundesregierung mit einer neuen Corona-Verordnung daher - so aktuell mit einer sogenannten ‚Erleichterung‘ im Sport“, erklärte heute LAbg. Dietrich Kops.

Kops, selbst Eishockeyspieler, nannte seinen Sport als Beispiel. Eishockeytrainings dürften zwar durchgeführt werden, wobei die Verordnung vorschreibe, dass nicht mehr als 20 Spieler auf der Eisfläche sein dürften und selbst diese einen Abstand von zwei Metern einhalten müssen. Eishockey sei ein Vollkontaktsport und hier solle man ihm erklären, wie das funktionieren solle, kritisierte Kops und meinte weiter: „Ich warte nur noch darauf, dass die Regierung weitere ‚Erleichterungen‘ ausspricht, wie beispielsweise Dart-Wettbewerbe ohne Pfeile oder Golfturniere zwar mit Bällen, aber ohne Schläger.“

„Es ist skandalös, wenn Anfragen an das BM für Sport zur weiteren Entwicklung und möglichen Verordnungsänderungen in den nächsten Wochen mit Ahnungslosigkeit und Verweis auf die Verantwortlichkeit des BM für Gesundheit quittiert werden. Ich fordere daher die Bundesregierung auf, den Schlingerkurs durch ihren selbst geschaffenen Verordnungsdschungel zu beenden und endlich eine Verordnung herauszugeben, die die Aufhebung aller Beschränkungen im Sport und die Rückkehr zur ‚normalen‘ Normalität sicherstellt“, so Kops abschließend.

