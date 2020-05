Welt-MS-Tag & Corona: Digitale Initiativen von Merck sollen Menschen besser verbinden

Livestream-Veranstaltung am 30. Mai mit Twitch-Influencern & Video-Botschaften von Betroffenen auf Facebook

Merck Österreich präsentiert Video-Botschaften von Betroffenen und unterstützt virtuelle Online-Aktivitäten der MS Gesellschaft Wien

Merck und Online-Plattform Twitch setzen sich am Welt-MS-Tag gemeinsam für ein besseres Verständnis hinsichtlich der Auswirkungen von Multipler Sklerose (MS) ein

Livestream-Veranstaltung am 30. Mai mit Twitch-Influencern im Zeichen des offiziellen Mottos „MS Connections“ zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins, Sammlung von Spenden und Vernetzung von Betroffenen

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, beteiligt sich gemeinsam mit der weltweiten Gemeinschaft der von Multipler Sklerose (MS) Betroffenen rund um den Welt-MS-Tag an zahlreichen lokalen und globalen Aktivitäten. In Österreich unterstützt Merck etwa die Aktivitäten der Wiener MS Gesellschaft und sponsert ein Live-Online-Webinar. Weiters werden auf FACEBOOK Videoclips von Betroffenen veröffentlicht, die auf die aktuelle COVID-Krise eingehen. Auf globaler Ebene gibt es eine Kooperation mit Twitch. Zusammen mit dem weltweit führenden Online-Anbieter von Multiplayer-Unterhaltung in der Community will das Unternehmen das globale Bewusstsein und Verständnis für die Auswirkungen von Multipler Sklerose (MS) fördern.

Betroffene berichten über MS in Zeiten der Corona-Krise

Der individuelle Umgang mit der aktuellen Corona-Krise konfrontiert viele Betroffene und Ärzte mit neuen Herausforderungen. Unter www.facebook.com/AugenblickeMS/ geben sie in kurzen Video-Clips authentische Einblicke, wie sich ihr Leben verändert hat und sie die Situation meistern.

Das Webinar „Leben mit Multipler Sklerose und Corona - Erste Erfahrungen von MS-Betroffenen mit COVID-19“, fand am 27.05.2020 Online statt. Univ. Prof. Priv. Doz. Dr. Barbara Kornek (Med Uni Wien/AKH) referierte anlässlich des Welt-MS-Tages 2020 zum Thema „Leben mit MS und Corona“ und beantwortete Fragen. Merck Österreich unterstützte diese virtuelle Veranstaltung. Das aufgezeichnete Webinar und weitere Infos finden sie unter: https://www.msges.at

Livestream-Veranstaltung mit Twitch

Im Rahmen einer 8-stündigen Livestream-Veranstaltung zum Welt-MS-Tag werden Merck und Twitch Betroffene virtuell miteinander in Verbindung bringen und das Bewusstsein für MS schärfen, um einen Beitrag zur Überwindung der mit der Krankheit verbundenen Stigmatisierung zu leisten. Am Programm sind Twitch Influencer sowie geladene Gäste mit Diskussionsbeiträgen beteiligt. Dazu zählen unter anderem Luke Thomas, verantwortlich für Fundraising und Engagement bei MSIF, Dr. Wallace Brownlee, MS-Spezialist und Facharzt für Neurologie am National Hospital for Neurology and Neurosurgery in London sowie drei Community Mitglieder, die selbst an MS erkrankt sind. Der Livestream soll auch als Plattform zur Sammlung von Spenden für die MSIF dienen.

Um den Livestream anzuschauen, melden Sie sich bitte am 30. Mai ab 18 Uhr bei Twitch an:

18.00 - 20.00 Uhr: YogsCast mit Luke Thomas, verantwortlich für Fundraising and Engagement bei MSIF, mit Informationen über den Welt-MS-Tag und das MSIF-Programm „Informed Decision Making“, und dem an Multiple Sklerose erkrankten Eddie

YogsCast mit Luke Thomas, verantwortlich für Fundraising and Engagement bei MSIF, mit Informationen über den Welt-MS-Tag und das MSIF-Programm „Informed Decision Making“, und dem an Multiple Sklerose erkrankten Eddie 20.00 - 22.00 Uhr: NickEh30 mit Dr. Wallace Brownlee, MS-Spezialist und Facharzt für Neurologie am National Hospital for Neurology and Neurosurgery in London, zu den Grundlagen von MS

NickEh30 mit Dr. Wallace Brownlee, MS-Spezialist und Facharzt für Neurologie am in London, zu den Grundlagen von MS 22.00 Uhr - Mitternacht: BrookeAB mit Trishna, die als MS-Betroffene erläutert, wie wichtig es ist, körperlich aktiv zu bleiben

BrookeAB mit Trishna, die als MS-Betroffene erläutert, wie wichtig es ist, körperlich aktiv zu bleiben Mitternacht - 2 Uhr: Swiftor mit dem an MS erkrankten Gamer Hamish zu den Möglichkeiten von Plattformen wie Twitch, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen

Die Höhepunkte des Tages werden auch auf www.twitch.tv gezeigt.

Finanzielle Unterstützung für Patientenorganisationen

Merck hat angekündigt, für jeden Beitrag des Unternehmens unter @MerckHealthcare auf Twitter sowie auf der Linkedin-Seite des Unternehmensbereichs Healthcare von Merck, der unter Verwendung der Hashtags #MSConnections und #MSInsideOut geteilt wird, je 1 € (bis zu einer Gesamtsumme von 50.000 €) an MSIF zu spenden. Die Gelder aus den Retweets in den sozialen Medien und dem Livestream von Twitch fließen in das Programm für informierte Entscheidungsfindung, „Informed Decision Making“, der MSIF. Das Programm soll digitale Ressourcen schaffen, mit denen Gemeinschaften auf der ganzen Welt miteinander verbunden werden können. So erhalten Menschen mit MS kostenlos Zugang zu den bestmöglichen Informationen und können fundierte Entscheidungen bezüglich ihrer Gesundheit und ihrem Leben treffen. Mit seinen durchgängig 1,5 Millionen eingeloggten Nutzern und durchschnittlich 15 Millionen Nutzern pro Tag beteiligt sich Twitch seit Langem an Wohltätigkeitsinitiativen, die von Unternehmen und der Community gefördert werden. Seit 2011 hat die Twitch-Community Spenden in Höhe von mehr als 200 Millionen US-Dollar für verschiedene Zwecke gesammelt.

Über Multiple Sklerose

Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und die häufigste nicht traumatische, zu starken Beeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungen Erwachsenen. Die Zahl der weltweit an MS erkrankten Menschen wird auf 2,3 Millionen geschätzt. Die Symptome können unterschiedlich sein, wobei vor allem Sehtrübung, Taubheit oder Kribbeln in den Gliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten. Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.

Über den Welt-MS-Tag 2020

Der Welt-MS-Tag wird jedes Jahr am 30. Mai begangen. Im gesamten Monat Mai finden diverse Veranstaltungen und Kampagnen rund um das Thema MS statt. Der Welt-MS-Tag schafft einen gemeinsamen Rahmen für die globale MS-Gemeinschaft, um sich untereinander auszutauschen, die Erkrankung ins Bewusstsein zu rücken und sich gemeinsam mit und für jeden von MS Betroffenen zu engagieren. Im Sinne des Mottos des MS Connections („Miteinander Stark“) des Welt-MS-Tags 2020 –2022 will die diesjährige Kampagne die Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Barrieren verstärken, Unterstützungsnetzwerke würdigen und Gemeinschaften in Verbindung bringen. Die Kampagne wird von der Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der weltweiten MSIF-Bewegung gestaltet.

Über Twitch

Twitch wurde 2011 ins Leben gerufen und ist eine globale Community, die jeden Tag zusammenkommt, um Multiplayer-Entertainment als gemeinsames Live-Erlebnis mit einzigartigen und unvorhersehbaren Erfahrungen zu schaffen, die durch die Interaktionen von Millionen von Menschen entstehen. Es bringt die Freude der kooperativen Interaktion in verschiedenste Streaming-Bereiche, von Casual Gaming und Weltklasse-E-Sports bis hin zu Anime-Marathons, Musik und Kunst. Twitch ist auch Ausrichter der TwitchCon, des größten Community-Events des Jahres, bei dem Zehntausende von Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern und sich mit anderen zu vernetzen, die ihre Interessen und Leidenschaften teilen. Die Dienste von Twitch erfolgen immer im Live-Format. Bleiben Sie über alle Dinge auf dem Laufenden und folgen Sie Twitch auf Twitter und im eigenen Blog.

Über Merck

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte – Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro. Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten.

Twitch & Merck Welt-MS-Tag 2020 Die Höhepunkte des Tages

