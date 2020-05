Welt-MS-Tag 2020: Roche Initiative zur Stärkung der MS-Connections

Wien (OTS) - Der morgige Welt-MS-Tag 2020 steht unter dem Motto #MSConnections und soll die Verbindungen von MS-Betroffenen und Angehörigen stärken. Besonders in diesen Zeiten ist das eine Herausforderung. Im Rahmen der “Stark mit MS” Facebook Initiative von Roche Austria wurde einen Monat lang die digitale Verbindung gefeiert: Vorträge von Physiotherapeuten, Ärzten, Vertretern von Selbsthilfegruppen, Psychotherapeuten bis hin zu MS-Patienten und Bloggern konnten via Live-Video mitverfolgt werden.

Insgesamt 270.500 Personen haben die 14 Vorträge rund um das Thema Multiple Sklerose mitverfolgt. Die Vorträge wurden von Personen aus den verschiedensten MS-Fachbereichen gehalten. Durch die Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit leisteten die Vortragenden einen wertvollen Beitrag, um das Bewusstsein für die Erkrankung in der Gesellschaft zu stärken und boten die Möglichkeit zur Vernetzung. In den Vorträgen von Physiotherapeutinnen beispielsweise drehte sich alles um Neurophysiotherapie und MS. Anhand praktischer Beispiele wurde erklärt, wie man auch zuhause üben kann um häufig betroffene Bereiche des Körpers zu stärken. Ebenso wurden Tipps zum Umgang mit der Corona-Krise gegeben, zur inneren Stressbewältigung und Einblick in die Arbeit einer Patientenorganisation ermöglicht.

Besonders viele Facebook-User konnte Martin Geicsnek mit seinem Vortrag begeistern. Mehr als 3.500 Interessierte sahen bisher seine Erzählungen zu seiner persönlichen MS-Krankheitsgeschichte und seiner Liebe zum Sport.

“Wir als Roche Austria sind stolz darauf, besonders in diesen herausfordernden Zeiten, MS-Patientinnen und Patienten in Österreich unterstützen zu können. Die zahlreichen Zuseher bei den Vorträgen bestätigen unser Engagement und motivieren uns in unserer täglichen Arbeit für den Patienten”, so Susanne Erkens-Reck, Geschäftsführerin Roche Austria.

Live-Vortrag von Samira Mousa

Das Abschluss-Highlight der Initiative stellt der heutige Vortrag von Samira Mousa dar. Die erfolgreiche MS-Bloggerin und Autorin spricht in ihrem Live-Power-Talk darüber, wie wir auch in Rückschlägen Chancen erkennen können und warum Selbstliebe der Schlüssel zu mehr Zuversicht ist - auch mit MS. Seien Sie live dabei! Um 16 Uhr via Facebook Live-Video auf “Stark mit MS”. (https://www.facebook.com/pg/starkmitms/posts/?ref=page_internal)

Welt MS-Tag 2020

Zirka 12.500 Patientinnen und Patienten in Österreich leiden unter MS. Morgen, am diesjährigen Welt-MS-Tag soll besonders das Bewusstsein für die “MS-Verbindungen” geschärft und zur Unterstützung angeregt werden. Dabei dreht sich alles um den Aufbau von Community-Verbindungen, Verbindungen zu Patientenorganisationen, zu medizinischen Einrichtungen und qualitativ hochwertiger Pflege. Soziale Barrieren sollen abgebaut und die Gemeinschaft gestärkt werden.

Weitere Informationen zum Thema Multiple Sklerose finden Sie unter www.oemsg.at und www.stark-mit-ms.at.



