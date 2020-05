MyLife im Sommer: Frei von Grundgebühr, voll mit Gigabyte.

Für junge Menschen in Österreich beginnt der sorgenfreie Sommer in diesem Jahr bereits Ende Mai. Denn seit 28. Mai 2020 bekommen alle MyLife Neukunden mehr Daten, mehr Geschwindigkeit und drei Monate lang die Grundgebühr geschenkt. So bleibt allen Jungen bis 27 mehr Datenvolumen unterwegs und mehr Budget für Sommeraktivitäten.

Ab 28. Mai inkludiert der Tarif MyLife L 35 GB statt 25 GB Datenvolumen (davon 18 GB in der EU) sowie 150/ 50 Mbit/ s statt 50/20 Mbit/ s Datengeschwindigkeit. In Kombination mit einem hochwertigen Smartphone, wie zum Beispiel dem Huawei P40 lite um 0 Euro, kostet MyLife L mit 24-Monatsbindung 19 Euro/ Monat. Gleichzeitig schenkt Drei allen Neukunden von MyLife Vertragstarifen das Aktivierungsentgelt. In der SIM only-Version ohne Smartphone, beträgt die MyLife SIM L Grundgebühr nur 14 Euro.

MyLife Jugendtarife für alle bis einschließlich 27.

Die MyLife Jugendtarife von Drei bieten eine für jugendliche Nutzer ideale Kombination aus großzügigem Datenvolumen und günstigem Preis/ Leistungsverhältnis. MyLife L und MyLife XL inkludieren ab 28. Mai 2020 für limitierte Zeit großzügige 35 bzw. 45 GB Datenvolumen bei bis zu 150 bzw. 300 Mbit/ s Geschwindigkeit. MyLife Tarife sind in Kombination mit Smartphones sowie als MyLife SIM Variante ohne Handy erhältlich. Wer MyLife nach Erreichung des 27. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, der behält den Tarif ganz einfach.

25 Euro Servicepauschale pro Jahr. MyLife Tarife: 24 Monate Mindestvertragsdauer. MyLife SIM Tarife: 12 Monate Mindestvertragsdauer. Mehr auf www.drei.at /mylife .







Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

