Marktamt gratuliert: 1. Juni ist Internationaler Weltbauerntag

Wien (OTS) - Der 1. Juni ist der Weltbauerntag, der weltweit seit 2000 gefeiert wird, um auf die wichtige Arbeit von Bauern hinzuweisen und daran zu erinnern, dass Bauern weltweit für die Erzeugung von Lebensmitteln sorgen. 2000 wurde der Weltbauerntag erstmals veranstaltet und 2002 von der UNO bzw. der UNESCO als internationaler Aktionstag ausgerufen. „Die Bäuerinnen und Bauern versorgen die Wienerinnen und Wiener auf den Wiener Märkten mit ihren regionalen Produkten bei jedem Wetter. Für diesen unermüdlichen Einsatz möchte ich mich bei allen, die regelmäßig die Märkte beschicken, bedanken. Was wären die Märkte in Wien ohne Bauern“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

In Wien ist Freitag und Samstag „Bauerntag“

Die Nachfrage nach frischen und regional produzierten Lebensmitteln steigt von Jahr zu Jahr. Das Marktamt bringt daher jeden Freitag und Samstag das Landleben in die Stadt: Auf den Bauernmärkten können KundInnen direkt von den ProduzentInnen aus dem Umland Wiens einkaufen. Pro Woche bieten mehr als 600 ProduzentInnen ihre Waren auf den Märkten in Wien an, Tendenz steigend.

Besonders im Frühling machen alle Arten von Saisongemüse, Blumen, Fleisch- und Fleischwaren, Backwaren und Wein frisch vom Bauernhof neben Spezialitäten wie Kräuter, Honig- und Wachsprodukten einen Einkaufsbummel zu einem optischen und kulinarischen Vergnügen.

Im internationalen Vergleich erntet Wien immer wieder Bestnoten für seine hohe Lebensqualität. Dafür, dass es sich in Wien so besonders gut lebt, leistet das Marktamt mit den Wiener Märkten einen wichtigen Beitrag. Die Märkte sind lebendige, bunte Orte der Begegnung. Einkaufen am Markt ist mehr als bloß Lebensmittel besorgen: Es ist ein sinnlicher Genuss für Augen, Ohren und Nase und eine gute Gelegenheit, auch mal die Seele baumeln zu lassen. Wer auf einem Markt kauft, ist auf jeden Fall gut beraten. Auf den Märkten Wiens bekommen Sie einfach mehr: Vielfalt, Qualität und Beratung. Übrigens: Märkte gibt es seit etwa 1.000 Jahren in Wien. Die alten Straßennamen, Hoher Markt, Bauernmarkt, Kohlmarkt oder auch Heumarkt, erinnern heute noch an diese einstigen Märkte.

Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090.

