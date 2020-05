Wechsel an der Spitze der Öffentlichkeitsarbeit im Dachverband der Sozialversicherungsträger

Karin Nakhai folgt Dieter Holzweber, der per 1. Juni in den Ruhestand tritt

Wien (OTS) - am 29.5.2020: Nach 25jähriger Tätigkeit als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Dachverband (vormals Hauptverband) der Sozialversicherungsträger tritt Dieter Holzweber mit Vollendung des 65. Lebensjahres per 1. Juni in den Ruhestand. Dieter Holzweber stand insgesamt neun Präsidentinnen und Präsidenten als deren Pressesprecher zur Verfügung, hat rund 2.500 Presseaussendungen veröffentlicht und im Durchschnitt rund 20 Pressegespräche und Veranstaltungen pro Jahr organisiert. Höhepunkte waren dabei sicherlich die Einführung der e-card und die Kommunikationsaktivitäten rund um deren Einführung und Weiterentwicklung.



Nachfolgerin wird per 1. Juni Karin Nakhai (39). Sie wechselte im März von der Sozialversicherung der Selbständigen, wo sie in den vergangenen zwei Jahren die Fusion von SVA und SVB zur SVS begleitete, in den Dachverband der Sozialversicherungsträger. Karin Nakhai bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Kommunikation mit, vor dem Sozialversicherungssektor war sie u.a. im Handel, Tourismus, in einer Umweltschutzorganisation oder für Agenturen tätig. Dabei hat sie bereits einige Organisationen in ihren Change-Prozessen unterstützt.



„Ich freue mich darauf, die Themen des Dachverbands der Sozialversicherungen - bei dem ÖGK, PVA, SVS, BVAEB und AUVA Mitglieder sind - künftig nach außen zu tragen. Die Spannweite ist groß und die Bereiche von hoher Relevanz für jeden in Österreich: von Gesundheit über Unfälle bis hin zu Pensionen. Ob Neuerungen, aktuelle Zahlen oder Digitalisierung - wir sind gerne als Ansprechpartner für unsere Stakeholder da“, so Karin Nakhai abschließend.

