Wohnbaustadträtin Gaal freut sich über große Beteiligung beim Zeichenwettbewerb „Der Gemeindebau in 100 Jahren“

Mehr als 500 SchülerInnen haben Zeichnungen eingereicht. Neun Gewinner erhalten insgesamt 3000 Euro für die Klassenkassa

Wien (OTS) - Im vergangenen Herbst wurden alle Wiener Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Schulstufe dazu aufgerufen, bei dem von Wiener Wohnen ausgelobten Zeichenwettbewerb „Der Gemeindebau in 100 Jahren“ mitzumachen. Zu gewinnen gab es insgesamt 3000 Euro für die Klassenkasse, verteilt über 3 Kategorien: „Beste realisierbare Idee“, „Kreativste Idee“ und eine Sonderwertung.



Jede Menge Klassen folgten dem Aufruf, insgesamt wurden mehr als 500 Zeichnungen eingereicht. Eine prominent besetzte Fach-Jury, u.a. mit Sozialbau-Direktor Josef Ostermayer und Architekturzentrum-Chefin Angelika Fitz wählte die besten Zeichnungen aus. Die geplante Siegerehrung im Rathaus musste aber leider wegen Corona abgesagt werden.



Nun hat Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal den Gewinnerinnnen und Gewinnern per Videobotschaft gratuliert. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten das Preisgeld für die Klassenkassa in den nächsten Tagen auf das Schulkonto überwiesen.



„Es freut mich vor allem, dass das Thema ‚Der Gemeindebau in 100 Jahren‘ die Schülerinnen und Schüler zu so vielen kreativen Ideen und phantasievollen Ansätzen inspiriert hat. Diese Leidenschaft bei der Kreation der Werke zeigt mir, dass aus einer Vision vor 100 Jahren, mittlerweile eine Institution geworden ist, die einen Platz im Herzen der Wienerinnen und Wiener hat“, so Wohnbaustadträtin Gaál über das Engagement und die Kreativität, die die Schülerinnen und Schüler im Laufe des Wettbewerbs entwickelt haben.



Die Wohnbaustadträtin freute sich auch sehr darüber, dass die Themen Umwelt und Natur die Kinder sehr beschäftigen. Bäume auf Dächern, wild wuchernde Fassadenbegrünungen und saftig, grüne Wiesen waren in den Zeichnungen besonders oft zu sehen: „Die Kinder haben sich viel einfallen lassen, wie der Gemeindebau noch grüner werden könnte. Auch architektonisch waren echte Gustostückerl dabei. Nicht jede Idee ist realisierbar. Unterwasserhäuser unter Glasglocken am Grund der Donau, wie auch einmal vorgeschlagen, werden wir wahrscheinlich nicht so schnell bauen. In jedem Fall werden wir aber weiter hart daran arbeiten, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt bleibt.“



Auch Karin Ramser, die Direktorin von Wiener Wohnen, war von der enormen Phantasie der Kinder begeistert. „Wir planen zwar derzeit noch keine Gemeindebau-Satelliten, die in der Erdumlaufbahn kreisen, wie von einem Kind gezeichnet, aber sollte es eines Tages doch soweit sein, wissen wir jetzt schon, was die Kinder sich wünschen: Einen eigenen Gemeindebau-Kinderspielpatz- und Sport-Satelliten.“



Die prämierten Zeichnungen und die Videobotschaft von Kathrin Gaál sind ab sofort Online auf der Homepage von Wiener Wohnen und auf der Facebook-Seite von Wiener Wohnen zu finden. Zudem gibt es für alle Kunstinteressierten eine Bewertung der Werke für Kinder und eine humoristische, aber lesenswerte Bewertung der Bilder für Erwachsene aus kunsthistorischer Sicht.



Die GewinnerInnen:



Kategorie „Sonderwertung“:

1. Platz (500 Euro): Milikei Yousuki, NMS Singriengasse 23, 1120, 3B

2. Platz (300 Euro): Milica Dimic, NMS Mira-Lobe-Weg 4, 1200, 1C

3. Platz (200 Euro): Dragan Jovanovic, WMS Kauergasse 3-5, 1150, 4C





Kategorie „Beste realisierbare Idee“:

1. Platz (500 Euro): Lorenz Pichler und Florian Lichtenegger, GRG Billrothstraße 26-33, 1190, 4C

2. Platz (300 Euro): Andrijana Todorovic, NMS Quellenstraße 144, 1100, 4B

3. Platz (200 Euro): Lea Bdrsa, GRG/VBS Draschestrasse 90-92, 1230, 4D





Kategorie „Kreativste Idee“:

1. Platz (500 Euro): Valerie Brunnthaler, GRG/VBS Draschestrasse 90-92, 1230, 4C

2. Platz (300 Euro): Anna Bergner, GRG/VBS Draschestrasse 90-92, 1230, 4C

3. Platz (200 Euro): Matilda Doherty, GRG 17 Parhamerplatz 18, 1170, 3A (Schluss)

