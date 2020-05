NEOS fordern vorzeitige Abberufung verlängerter Zivildiener – Türkis-Grün lehnt Antrag ab

Yannick Shetty: „Es ist schade, dass NEOS-Antrag auf vorzeitiges Endes des verlängerten Zivildienst nicht angenommen wurde.“

Wien (OTS) - Ohne jedes Verständnis reagiert NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty darauf, dass der Nationalrat einen Antrag von NEOS abgelehnt hat, der den verlängerten Zivildienst früher als planmäßig beendet hätte, nachdem die Belastung der Rettungsdienste zurückgegangen ist: „Die Regierungsfraktionen haben einen Chance verpasst, jenen jungen Menschen Dankbarkeit zu zeigen, deren Zivildienst verlängert wurde. Und das, obwohl die Zivildiener oft nichts mehr zu tun haben, nachdem ja weitere freiwillige Zivildiener schon wieder nachrücken. Sie sitzen jetzt die Zeit ab, in der sie arbeiten oder studieren könnten – vielen entgehen dadurch tausende Euro an Verdienst. Es wäre der ÖVP und den Grünen gut zu Gesicht gestanden, wenn sie diese Betroffenen frühzeitig aus dem verlängerten Zivildienst entlassen hätte. So ist es ein Schlag ins Gesicht für diese engagierten jungen Menschen."

Außerdem sieht Shetty die weitere Zwangsverpflichtung im Juni rechtlich nicht gedeckt: „Die aktuelle Lage stellt zum Glück keinen außergewöhnlichen Notstand mehr dar, der diese außergewöhnliche Maßnahme gesetzlich deckt“ so Shetty.

