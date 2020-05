LEAD Horizon ist offizieller CoVid-19-Testpartner der WKW und WKNÖ für 24-Stunden-BetreuerInnen

Rasche PCR-Tests erübrigen Hotelaufenthalte

Wien (OTS) - Das Wiener Start-up LEAD Horizon ist offizieller Testpartner de Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftskammer Niederösterreich für 24-Stunden-BetreuerInnen in den beiden Bundesländern. „Gemeinsam mit der WKW und WKNÖ können wir so eine sichere 24-Stunden-Betreuung ermöglichen“, betont der Virologe Prof. Dr. med. Christoph Steininger, Gründer von LEAD Horizon.

Mussten PersonenbetreuerInnen bis jetzt 24 Stunden in einem Hotelzimmer auf ihre Testergebnisse warten, liegen jene des Wiener Unternehmens innerhalb von fünf Stunden vor. Somit fallen keine Hotelkosten an und es ist gewährleistet, dass nur PersonenbetreuerInnen, die auch gesund sind, rasch zu ihren KlientInnen kommen.

Viele der insgesamt 32.000 PersonenbetreuerInnen in Niederösterreich und Wien haben in ihren Heimatländern kaum Zugang zu Tests, umso wichtiger ist es, unmittelbar nach der Einreise in Österreich Test-Möglichkeiten anzubieten. Mit der Kooperation zwischen LEAD Horizon und den Wirtschaftskammern für Wien und Niederösterreich ist dies nun gelungen. Die Testungen erfolgen schmerzfrei mittels einer unkomplizierte Mundspülung bei LEAD Horizon in Wien. PCR-Tests, die über einen Rachen-Nasen- Abstrich erfolgen, würden oft als unangenehm empfunden, so Steininger „Gerade für Berufsgruppen, die sich öfters testen lassen müssen, ist die von uns entwickelte Methode der Mundspülung ein Vorteil“.



LEAD Horizon ist ein österreichisches Unternehmen, das Anfang 2020 von Assoc.- Prof. Dr. med. Christoph Steininger und Michael Putz gegründet wurde. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern entwickelt LEAD Horizon schlüsselfertige Lösungen für Drive-in und Walk-Through Stationen zur Massen-Testung auf das Coronavirus für Unternehmen, Sport, Kultur und Privatpersonen. Mehr Informationen unter: https://www.lead-horizon.com/



