Favored Tech kündigt die weltweite Verfügbarkeit von FT-Nano Green 1008 an, dem fortschrittlichsten Korrosionsschutz für elektronische Geräte

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Early-Access-Kunden von Favored Tech haben mit der Produktion von Produkten begonnen, die mit FT-Nano Green 1008, dem fortschrittlichsten Korrosionsschutz für elektronische Geräte, geschützt sind. Favored Tech ist Marktführer bei flüssigkeitsabweisenden Nanobeschichtungen und hat bereits über zwei Milliarden Geräte und Komponenten geschützt. FT-Nano Green 1008 legt die Messlatte höher, indem es nun auch einen beispiellosen Schutz gegen Salzwasser und Schweiß, die Hauptursachen für Korrosion in der Unterhaltungselektronik, bietet.

Die gesamte FT-Nano Green-Produktfamilie gewährleistet diesen Schutz in einem umweltfreundlichen Verfahren, das halogenfrei, PFOA/PFOS-frei und konform mit Standards wie RoHS, REACH und WEEE ist. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbslösungen erfüllt FT-Nano Green auch die restriktivsten VOC (Volatile Organic Compound)-Anforderungen, die in China umgesetzt werden. Die Produktfamilie von Beschichtungen baut auf dem Ruf von Favored Tech auf, Elektronik vor Folgendem zu schützen:

Spritzwasser - übertrifft die Anforderungen von IPX4, IPX5 und IPX6

Eintauchen in Flüssigkeiten - übertrifft die Anforderungen von IPX7 und IPX8

Eintauchen in Schweiß, Eindringen von Schweiß und Eintauchen in Salzwasser

Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit - Salznebel und Hitzeeinwirkung

Umweltschadstoffe

"Ich bin stolz auf das gesamte Entwicklungsteam bei Favored Tech", sagte James Zong, Gründer, CEO und President von Favored Tech. "In der Lage zu sein, unseren Kunden diesen fortschrittlichen Schutz in einem umweltfreundlichen Prozess anbieten zu können, ist unglaublich".

Herr Zong fügte hinzu: "Ich möchte unseren Early-Access-Kunden danken, die diese revolutionäre Technologie auf den Markt bringen. Unsere Kunden haben Lösungen von mehreren Anbietern bewertet und sich zum Schutz ihrer Geräte mit überwältigender Mehrheit für Favored Tech entschieden. FT Nano-Green 1008 ist so kosteneffektiv, dass selbst Einsteiger in die Unterhaltungselektronik sich einen Schutz leisten können, der bisher Premium-Geräten vorbehalten war".

Die FT-Nano-Green 1008-Beschichtung wird in den Fertigungsstätten der Kunden aufgebracht. Favored Tech ist verantwortlich für das Design, den Bau und den Support all seiner Beschichtungsanlagen, was den Kunden eine schnelle Markteinführung ermöglicht, die manchmal nur wenige Wochen dauert. Favored Tech hat die einheitlichste und qualitativ hochwertigste Beschichtung auf dem Markt, was auf Fortschritte wie sein patentiertes Planetendrehsystem zurückzuführen ist.

Informationen zu Favored Tech

Favored Tech ist der Marktführer für Nanobeschichtungen in der Unterhaltungselektronik. Die Nanobeschichtung von Favored Tech wird verwendet, um die elektronischen Geräte führender Marken, einschließlich Smartphones, Tablets, E-Reader und TWS-Kopfhörer, vor Wasser, Feuchtigkeit, Schweiß und Korrosion zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.favoredtech.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1173308/More_2_billion_devices_components_protected_Favored_Tech.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1173392/Favored_Tech.mp4

Rückfragen & Kontakt:

Evonne Yan

evonne @ favoredtech.com

+86-13861617728