The Shepherd Color Company gibt Komplettzulassung von YInMn Blue bekannt

Cincinnati (ots/PRNewswire) - The Shepherd Color Company freut sich, bekanntzugeben, dass das innovative neue Pigment mit dem Namen "YInMn Blue" in das U.S. EPA TSCA-Register aufgenommen wurde. Dies bedeutet, dass YInMn Blue jetzt vollständig für die Verwendung in kommerziellen Anwendungen, einschließlich Künstlerfarbmaterial, zugelassen ist.

Neben der aufgrund seiner Farbe lange erwarteten Verfügbarkeit für die Verwendung in Künstlermaterialien wird YInMn Blue auch aufgrund des einzigartigen Verhältnisses aus Haltbarkeit und IR-Reflektivität geschätzt. Für den industriellen Einsatz wird YInMn als Blue 10G513 bezeichnet und ist unter einer Ausnahme für geringe Volumen (Low Volume Exemption, LVE) seit 2017 im Handel erhältlich. Hersteller von Hochleistungsanstrichen und technischen Kunststoffen sind von der visuellen Opazität und Farbe und den infrarotnahen Reflexionseigenschaften beeindruckt. Die Mischung aus visueller Ästhetik und Infrarotfunktionalität verleiht der Farbe einzigartige Eigenschaften, die die Herstellung von Produkten mit tiefer, reicher blauer Farbe ermöglicht, die in der Sonne kühler bleiben. Blue 10G513 weist auch eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit auf.

Shepherd Color ist weltweite Partnerschaften mit anderen Unternehmen eingegangen, um YInMn Blue in einer breiten Palette von Künstlermaterialien verfügbar zu machen. Eine vollständige Händlerliste finden Sie auf unserer Website unter www.shepherdcolor.com/products/yinmn/.

Die Pigmentchemie von YInMn Blue wurde zufällig an der Oregon State University entdeckt und zur kommerziellen Vermarktung an The Shepherd Color Company lizenziert. YInMn Blue wurde nach seinen chemischen Bestandteilen, Yttrium, Indium und Mangan, benannt und ist beispielhaft für die Entdeckung neuer und interessanter Chemikalien.

Die Markteinführung neuer, interessanter Pigmenttechnologien zeigt das technische Fachwissen, die analytischen Möglichkeiten, die Produktionskompetenz und die weltweiten Beziehungen mit führenden Farb- und Kunststoff-Herstellern von The Shepherd Color sowie die Umsetzung des Kernziels des Unternehmens, "Creating Value, Brightening Lives". Weitere Informationen erhalten Sie unter www.shepherdcolor.com/products/yinmn/.

INFORMATIONEN ZU THE SHEPHERT COLOR COMPANY

The Shepherd Color Company wurde 1981 gegründet und produziert eine breite Palette leistungsstarker komplexer anorganischer Farbpigmente (Complex Inorganic Color Pigments, CICP), die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Diese Pigmente bilden eine außergewöhnliche Klasse anorganischer Pigmente, die stabile, langlebige Farbe für vielerlei Anwendungen ermöglichen. Sie haben eine unschlagbare Witterungs-, Wärme- und Chemikalienbeständigkeit, sind verzugsfrei und leicht zu dispergieren. Mehr Kompetenz. Bessere Leistung. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist Shepherd Color. Besuchen Sie uns unter www.shepherdcolor.com und www.linkedin.com/company/shepherdcolor.

Rückfragen & Kontakt:

Mark Ryan, Marketing Manager

513.874.0714

mryan @ shepherdcolor.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1174048/The_Shepherd_Color_Company_paint.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/889059/Shepherd_Color_Company_Logo.jpg