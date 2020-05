Marktverlust durch Corona – Gastronomie und gezielte Vermarktung helfen Rindfleischbauern aus der Krise

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 6. Juni 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Von einem Tag auf den anderen hat die Rinderbranche mit der Schließung der Gastronomie und durch den Wegfall von Exporten 50 % des Marktes verloren. Eine herausfordernde Zeit für Rinderbauern.

Mit gezielten Maßnahmen hat beispielsweise die Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf mit Sitz in Niederösterreich die Landwirte unterstützt. Etwa durch die Stabilisierung des Marktes in Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelhandel und durch Organisation von zusätzlichen Exporten, um Ausfällen am österreichischen Markt entgegenzuwirken. Hilfreich ist nun die Wiederöffnung der Gastronomie, als Abnehmer von heimischem Rindfleisch. Das Land und Leute Team macht einen Lokalaugenschein auf einem AMA zertifizierten Rindermastbetrieb in Niederösterreich und bei einem Gastwirt in Unterretzbach im Weinviertel.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 6. Juni:

*Heimischer Urlaub mit Qualität.

Urlaub am Bauernhof ist wieder möglich. Viele Höfe haben ein nachhaltiges Konzept: von Biolebensmitteln bis hin zur Einrichtung mit heimischem Holz – eine Reportage aus Vorarlberg.

*Hilfe am Hof.

Eine Reportage aus Oberösterreich zeigt, wie die Rehabilitationshilfe der SVS funktioniert. Nach einem schweren Forstunfall ist Landwirt Alfred Pürstinger aus Wartberg auf Hilfe bei der Arbeit angewiesen, um seinen Betrieb weiter führen zu können.

*Grüne Kraftpakete.

Mit Sprossen setzt Sandra Mitterberger aus Bad Kleinkirchheim in Kärnten auf eine landwirtschaftliche Nische. Sie zieht Sprossen aus Samen von rund 20 verschiedenen Gräser- und Gemüsesorten.

*Chance für alte Hühner.

Eine Schar ausgedienter Hühner und Hähne erhält bei einer Tierfreundin in Mauterndorf in Salzburg das Gnadenbrot. Dabei zeigt sich, zu welch besonderen Leistungen Hühner fähig sind.

