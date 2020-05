Budget - Keck: Tierschutz verdient ausreichende Förderung

Wien (OTS/SK) - In der Budgetdebatte des Nationalrats am Donnerstag zeigte der SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck auf, dass die im Tierschutzbudget veranschlagte Summe nicht ausreiche, um die durch die Krise notleidenden Vereine zu unterstützen. „65.000 Euro macht heruntergerechnet nicht einmal eine Tagesration Futter aus“, erklärte er. Der Abgeordnete brachte daher einen Entschließungsantrag ein, in dem Minister Anschober dazu aufgefordert wurde, den Höfen und Vereinen, die sich um unterversorgte Tiere kümmern, eine ausreichend hohe Fördersumme auszuzahlen.****

„Die Fördersumme muss ausreichen, damit diese Tiere weder Hunger leiden, noch tierärztlich oder medikamentös unterversorgt oder gar notgetötet werden müssen“, forderte Keck. Außerdem erwarte er sich von den Grünen die Zustimmung zu Tierschutzanträgen, die derzeit in den entsprechenden Ausschüssen behandelt werden. „Wir wollen das Schreddern von Küken verbieten und auch die betäubungslose Ferkelkastration abschaffen“, nannte er beispielsweise. „Wir werden sehen, ob den Worten der Grünen dann auch Taten folgen,“ schloss Keck. (Schluss) up/ar

