Lebensfreude pur mit Austria-Künstlern

Saitenvirtuosin Julia Malischnig setzt bei ihrem 13. internationalen Gitarrenfestival am Millstätter See auf österreichische Musiker

Millstätter See (OTS) - Seit mehr als einem Jahrzehnt steht die Veranstaltung „La Guitarra esencial“ am Millstätter See für fabelhafte Klangwelten aus allen Ländern. In diesem Jahr dreht sich bei der Initiatorin und Leiterin des internationalen Gitarrenfestivals Julia Malischnig alles um Österreich.

Vom 05. bis 09. August 2020 präsentieren sich in Millstatt am See ausschließlich österreichische und in Österreich lebende Künstler auf der Veranstaltung „The Power of Austria“. Das Festival hat sich über die Jahre zum Fixstern im sommerlichen Kulturprogramm des Millstätter Sees etabliert und zieht jährlich zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland in die Region. „In diesem Ausnahmesommer gilt es für Veranstalter neue Wege zu gehen, um live ein einzigartiges Event zu schaffen. La Guitarra Esencial wird auch in diesem Jahr mit seinem regionalen Fokus Musikliebhaber begeistern“, ist sich Stefan Brandlehner Geschäftsführer der Millstätter See Tourismus sicher.

Für Julia Malischnig stand früh fest, dass sie in diesem Jahr österreichische Künstler mit ihrem Event unterstützen wird. „Österreich ist ein wahrer Schmelztiegel an einzigartigen und vielfältigen Kreativen. Als Musikerin und Veranstalterin ist es mir ein Bedürfnis den Kollegen gerade in dieser herausfordernden Zeit ein Podium zu bieten, sich den Menschen wieder persönlich und nicht online mitteilen zu können. Die Menschen brauchen die Kunst und Künstler brauchen das Publikum als Elixier und Austausch für Emotionen.“

„Die Welt ist im Umbruch, aber wir sind und bleiben mittendrin. Mit Gitarren und Klängen aus allen Himmelsrichtungen!“, verspricht Julia Malischnig.

Ticketreservierungen unter Telefon +43 4766 2021 35 oder via Mail karten @ gitarrenfestival.at sowie über das Büro der Musikwochen Millstatt. Weitere Informationen: www.gitarrenfestival.at

Rückfragen & Kontakt:

Millstätter See Tourismus GmbH

Dipl.-Journ. (Univ) Deborah Schumann

Kaiser-Franz-Josef-Straße 49, 9872 Millstatt am See, T 0043-4766-3700-12, presse @ millstaettersee.at