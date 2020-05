IMMO-CONTRACT eröffnet neues WOHN-CENTER

Rundumservice für alle Wohnungssuchende in neuem Glanz!

Wien (OTS) - Auch IMMO-CONTRACT hat die letzte Zeit, in der Kundenverkehr nicht möglich war, genutzt und das Geschäftslokal beim Rathaus einer Komplettrenovierung unterzogen. Nun präsentiert sich das neue WOHN-CENTER den Kunden heller, luftiger und strahlender. Um firmenintern die Kommunikation zu optimieren und in Zeiten des Abstandes enger eingebunden zu sein, wurde die IMMO-CONTRACT Betriebsstätte aus dem 15. Bezirk, ehemals Märzstraße 1, mit dem Team der Zentrale in 1010 Wien, Landesgerichtsstraße 6 zusammengelegt. Die erfahrenen Kollegen freuen sich, Sie jetzt im neuen WOHN-CENTER direkt beim Rathaus, neben der U2 Station in allen Fragen rund um die Immobilie beraten zu dürfen.

Das geplante große Fest, um die Räumlichkeiten nach dem geglückten Relaunch, entsprechend der Öffentlichkeit zu präsentieren, muss, der aktuellen Situation geschuldet, leider noch warten.

Nicht warten muss der Besuch von Kunden und Interessierten. IMMO-CONTRACT freut sich ab sofort mit jedem Besucher ganz persönlich bei einem Glas Sekt auf das neue WOHN-CENTER anzustoßen.

Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:00 in 1010 Wien, Landesgerichtsstraße 6

