VP-Schwarz: „Rot-Blaue Allianz zum Jahrestag wieder vereint“

SPÖ und FPÖ wieder vereint in destruktiver Zusammenarbeit

Wien (OTS) - „Die angekündigte Zustimmung seitens der Sozialdemokratie zum von der FPÖ eingebrachten Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel offenbart, worum es FPÖ und SPÖ im Parlament eigentlich geht. Ein Jahr nach dem Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz hat sich die Rot-Blaue Allianz wiedergefunden, um ihre destruktive Zusammenarbeit fortzusetzen, anstatt für Österreich zu arbeiten. In Zeiten der Krise wird diesmal neuerlich alles darangesetzt, die Arbeit der Regierung zu torpedieren und in Folge dessen ein schnellstmögliches Comeback Österreichs zu verhindern. “, so die stv. Generalsekretärin, Gaby Schwarz.

„Parteipolitisches Hick-Hack wie es von Seiten SPÖ und FPÖ betrieben wird, ist bei der Bekämpfung dieser Pandemie aber sowas von fehl am Platz. Es müssen dringend alle zur Verfügung stehenden Ressourcen in die Bewältigung dieser Krise gesteckt werden“, zeigt sich Schwarz über das Vorgehen der SPÖ-FPÖ-Fraktion erzürnt.

Schwarz abschließend: „Die Wiener Volkspartei hat gezeigt, dass man auch in Zeiten der Krise die Bewältigung dieser Pandemie in den Vordergrund stellen kann indem sie dem FPÖ-Misstrauensantrag im Wiener Landtag gegen Gesundheitsstadtrat Hacker nicht zugestimmt hat. Es muss endlich Schluss damit sein, am Ende des Tages immer politisches Kleingeld am Rücken der Bürgerinnen und Bürger wechseln zu wollen“

