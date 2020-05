Grüne Wien/Berner: Kinder und Jugendlichen ein Aufwachsen ohne Armut ermöglichen

Besorgnis erregende Daten der EU-SILC Erhebung 2019 der Statistik Austria

Wien (OTS) - Die Sozial- und Familiensprecherin der Grünen Wien, Gemeinderätin Ursula Berner, zeigt sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen nach einer Erhebung der Statistik Austria zur Armut in Österreich. Demnach waren 2019 1.472.000 Menschen (16,9 Prozent der Bevölkerung) in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. In Haushalten mit Ausgrenzungsgefährdung lebten auch 303.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. "Die vorliegende Erhebung stellt den Stand vor der Corona-Krise dar. Wir müssen realistischer Weise von einer Verstärkung der negativen Armutsspirale ausgehen. Mit seiner Schwerpunktsetzung in der Nationalen Strategie zur Armutsvermeidung auf Kindergesundheit bzw. Reduktion der Kinderarmut setzt Minister Anschober auf die richtigen Themen. Der vereinbarte Ausbau der Frühen Hilfen, die Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes und das Schulstartpaket sind wichtige Stellschrauben, die von den Vorgänger Bundesregierungen unbearbeitet geblieben sind. Es ist wichtig hier zeitnah Verbesserungen umzusetzen."

Besonders Kinder und Jugendliche haben es zunehmend schwer, ohne Armut und den damit verbundenen negativen Folgen aufzuwachsen. Berner erläutert: "Wo Grün mitregiert, bekommt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ohne Armut besondere Aufmerksamkeit. Wien war bei der höchsten Kindermindestsicherung Vorreiter, mit der kürzlich beschlossenen Wiener Jugendunterstützung U25 werden die Eigenverantwortung und Angebote auf Augenhöhe weiter gestärkt. Der innovative One-Stop Shop U25 steht dafür bereit. Sowohl AMS als auch MA40 werden diese einmalige Einrichtung nach der Corona bedingten Verzögerung bald starten. Die rechtlichen Voraussetzungen wurden bereits geschaffen."





