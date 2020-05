Sarah Wiener: Die Zukunft kann nur in höheren Tierschutzstandards liegen

EU-Abgeordnete fordert ambitionierte EU-Ziele bei der Putenhaltung

Wien/Brüssel (OTS) - "Zucht und Haltung der Puten ist Ausdruck eines kranken Systems, das es zu ändern gilt. Es besteht dringend Handlungsbedarf für ambitionierte, EU-weite Haltungsstandards", sagt EU-Abgeordnete Sarah Wiener als Reaktion auf den aktuellen ZDF-Bericht "Gute Pute?" und die heutige Berichterstattung in der österreichischen Tageszeitung Kurier. Der Europarat hat bereits im Jahr 2001 Empfehlungen für die Haltung von Truthühnern erarbeitet und diese sollten schon längst in EU-Recht übertragen worden sein. "Sind sie aber nicht. Im Gegenteil, wir haben 19 Jahre verstreichen lassen, um zuzusehen, wie ein System in die falsche Richtung läuft", kritisiert Wiener.

Die Folgen für die Tiere sind gravierend: Schnellwachsende Rassen, die sich nicht mehr eigenständig vermehren können. Vögel, die ihr Gewicht innerhalb weniger Wochen verdreifachen und dadurch oft gesundheitliche Schäden erleiden. Das Kürzen der Schnäbel. Hoher Antibiotikaeinsatz aufgrund der unwürdigen Haltungsbedingungen, der wiederum die menschliche Gesundheit bedroht. Der Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ist laut ExpertInnen ein Grund für die Entstehung von Antibiotikaresistenzen beim Menschen. "Mindeststandards für die Putenhaltung sind überfällig. Worauf warten wir?", fragt Wiener in Richtung EU-Kommission.

Der Kurier berichtet heute, dass laut BranchenkennerInnen der Eigenversorgungsgrad bei Puten in Österreich in den vergangenen Jahren auf etwa 40 Prozent gesunken sei. VertreterInnen der Landwirtschaft würden beklagen, dass die höheren Tierhaltungsstandards daran schuld sind: Sie liegen bei 40 Kilogramm Truthuhn pro Quadratmeter. In vielen anderen Ländern stehen die Tiere noch viel gedrängter. Die offiziellen Zahlen der Statistik Austria widerlegen diese Aussage. Für 2018 zeigen sie mit 51 Prozent keinen Rückgang. Im Gegenteil: Es ist der höchste Wert seit Jahren. 2013 waren es 45 Prozent, 2010 46 Prozent. Die etwas höheren Tierschutzstandards in Österreich führen also nicht zu einem sinkenden Selbstversorgungsgrad.

Vom Bio-Putenfleisch werden vier Fünftel der heimischen Produktion nach Deutschland exportiert, weil es in Österreich nicht nachgefragt wird – übrigens auch nicht von der öffentlichen Hand. "Es wäre ein riesiger Fehler anzunehmen, die Zukunft liege in niedrigeren Tierschutzstandards. Die Pute ist ein Paradebeispiel, an dem man sehen kann, was in der Massenfleischindustrie falsch läuft. Österreich ist gut beraten, den Weg höherer Tierschutzstandards zu gehen", sagt Wiener.

"Die Farm-to-Fork-Strategie bietet uns die einmalige Chance für einen neuen Weg in der Landwirtschaft, der sich an höheren Standards orientiert, und für diesen werde ich im Europaparlament kämpfen", so Wiener. Sie fordert eine Kennzeichnung tierischer Produkte nach Haltungsbedingungen und einen fairen Preis, der ProduzentInnen zu Gute kommt, die höhere Standards einhalten. "Diese auf Profitmaximierung ausgerichtete Tierhaltung ist barbarisch. Es wird Zeit, dass Europa im ersten Schritt zumindest den Standard von Österreich übernimmt", sagt Wiener.

Wichtig ist, den Antibiotikaeinsatz bei der Truthühnerhaltung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, auch um gegen die steigende Antibiotikaresistenz beim Menschen vorzugehen. Im ZDF-Bericht wurden vom Institut für pharmazeutische Mikrobiologie an der Universität Greifswald bei 62 Prozent der Proben von konventionellem Putenfleisch antibiotikaresistente Keime gefunden. "Diese Puten, unter elenden Bedingungen gehalten und mit antibiotikaresistenten Keimen verseucht, will doch niemand essen und damit dieses krankmachende System noch unterstützen", sagt Wiener, die Präsidentin der Interessensgruppe gegen Antibiotikaresistenzen im EU-Parlament ist.

