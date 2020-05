NEOS begrüßen, dass ihr Vorschlag für Künstlerhilfe nun umgesetzt wird

Sepp Schellhorn: „Wir haben vorgeschlagen, Künstler in der Krise mit 1000 Euro monatlich zu unterstützen und freuen uns, dass die Regierung endlich Oppositionsvorschläge aufgreift.“

Wien (OTS) - NEOS begrüßen, dass die Regierung den NEOS-Vorschlag nach monatlicher Hilfe für Künstlerinnen und Künstler in Höhe von 1000 Euro aufgreift und umsetzt: „Wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass die bestehenden Hilfsangebote viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler nicht erreichen und die Abwicklung über die WKO problematisch ist. Deshalb ist es höchst erfreulich, dass Kulturstaatssekretärin Mayer nun unseren Vorschlag nach 1000 Euro monatlich für Künstlerinnen und Künstler aufgreift und die Sorgen und Nöte dieser Betroffenen endlich ernst genommen werden“, so NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn. „Zudem möchten wir unserem Angebot, an der konkreten Umsetzung mitzuarbeiten, erneut Nachdruck verleihen: Wir stehen mit unseren Vorschlägen, Ideen und Expertise jederzeit bereit, weil wir den dringend benötigten Schulterschluss in dieser Krise ernstnehmen und uns bewusst ist, dass es nur gemeinsam gelingen wird, einen Weg aus dieser Krise zu finden!“

