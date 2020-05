„So ein Theater“ in ORF III: Michael Schottenberg präsentiert ab 5. Juni Sternstunden des österreichischen Theaters

Am 5. und 12. Juni sowie ab 26. Juni wöchentlich, immer freitags ab 20.15 Uhr

Wien (OTS) - „So ein Theater“ heißt es ab Juni 2020 in ORF III: Mit Bühnenklassikern aus den Wiener Kammerspielen, dem Theater in der Josefstadt oder aufgezeichnet im ORF-Zentrum beschert ORF III Kultur und Information seinen Zuseherinnen und Zusehern am 5. und 12. Juni sowie ab 26. Juni wöchentlich, immer freitags ab 20.15 Uhr, ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen wie Otto Schenk, Maxi und Alfred Böhm, Elfriede Ott, Hilde Rom, Karl Merkatz, Ossy Kollmann oder Heinz Marecek. Präsentiert werden die Sternstunden des österreichischen Theaters, von Schauspieler, Autor und langjährigem Volkstheater-Intendant Michael Schottenberg. Die gezeigten Bühnenproduktionen wurden zwischen 1967 und 2004 aufgezeichnet.

Zum Auftakt der „So ein Theater“-Reihe steht am Freitag, dem 5. Juni, die Kammerspiele-Inszenierung „Mit besten Empfehlungen“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1990 auf dem Programm. In der Hauptrolle ist Karl Merkatz zu erleben. Regie führte Dietmar Pflegerl. Anschließend zeigt ORF III mit „Das lebenslängliche Kind“ (22.30 Uhr) ein Lustspiel von Robert Neuner nach dem Kästner-Roman „Drei Männer im Schnee“. In der Inszenierung von Heinz Marecek aus den Kammerspielen 1986 sind u. a. Heinz Marecek selbst sowie Franz Stoß, Elfriede Ott und Kurt Sobotka zu sehen.

Am Freitag, dem 12. Juni, lässt „So ein Theater“ mit zwei legendären Produktionen Publikumsliebling Otto Schenk zum 90. Geburtstag hochleben und zeigt aus den Wiener Kammerspielen das Kultstück „Othello darf nicht platzen“ (20.15 Uhr) von 2002 und „Der verkaufte Großvater“ (22.35 Uhr), aufgezeichnet im Jahr 2001.

Nach einer kurzen Pause kehrt „So ein Theater“ am Freitag, dem 26. Juni, mit drei Aufzeichnungen aus dem ORF-Zentrum zurück und ist ab sofort im Wochenrhythmus immer freitags in ORF III zu sehen. Eröffnet wird der Abend mit „Der Unverbesserliche“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1977 mit Ossy Kollmann in der Hauptrolle. Einen „Tapetenwechsel“ gibt es um 21.35 Uhr mit Helma Gautier, Peter Fröhlich und Stefan Fleming. Das kurzweilige Witze-Feuerwerk „Die Orchesterprobe“ mit Alfred Böhm, Elfriede Ott und Hilde Rom steht schließlich um 23.20 Uhr auf dem Programm.

