Mit „barcoSCAN“ auf Android-Oberfläche Barcodes erfassen und verarbeiten

Barcotec präsentiert barcoSCAN-App zur Erfassung von Strichcodes und Verwaltung des Artikelbestands.

Wien (OTS) - Barcotec, österreichischer Marktführer für automatische Identifikation und Enterprise-Mobility, stellt mit der neuen barcoSCAN-App Barcode-Nutzern ein einfaches Tool zur Verfügung, um Strichcodes erfassen sowie den Artikelbestand verwalten und die Daten einfach zur weiteren Bearbeitung versenden zu können.

Aufgaben wie Inventuren, Auftragsabwicklungen und Bestandsabfragen können damit nicht nur wesentlich schneller durchgeführt werden, sondern man vermeidet mit der digitalen Verarbeitung auch Fehler.

Transparenz über Bestände und gebundenes Kapital

Artikeldaten, Artikelnummern oder Preise können direkt am mobilen Computer eingegeben oder bequem aus bestehenden Listen im Excel-Format importiert werden – und mit einem einfachen Scan wird der Artikel mit dem dazugehörigen Barcode „verheiratet“.

Fortan stehen alle Artikeldaten bei jedem Barcode-Scan automatisch zur Verfügung. Somit werden zum Beispiel Inventuren wesentlich vereinfacht: Anstatt mühsam Listen auf Papier abzugleichen, scannen Anwender jetzt schnell die Barcodes auf den Produkten, wodurch der Bestand sofort zur weiteren Verarbeitung verfügbar ist.

Die übersichtlich in einzelnen Listen gespeicherten Aufträge, Produktgruppen und Bestandsabfragen können auf zwei Arten mit der zentralen Datenband des Kunden verbunden werden: einfach per E-Mail-Versand, als Excel- oder CSV-Datei, oder, für fortgeschrittene Anwender, über eine Anbindung an eine SQL-Datenbank.

barcoSCAN ist für den Einsatz auf allen aktuellen mobilen Computern mit Android von Barcotec optimiert. Spezielle Starter-Sets ermöglichen eine vorausgewählte Gerätekonfiguration.

Schneller Start

Die Bedienung der App ist durch ihr modernes „Material Design“ auch für Einsteiger mühelos. Manfred F., Lagerverantwortlicher eines Großhandelsunternehmens mit 25 Mitarbeitern, berichtet von seiner Arbeit mit barcoSCAN: „Ich habe mich sofort in der App ausgekannt, im Vergleich zur Inventur mit Stift und Papier war ich in der Hälfte der Zeit fertig! Und jetzt habe ich sogar alle Seriennummern miterfasst.“

„Der Vorteil liegt in der schnellen Inbetriebnahme“, erörtert Barcotec-Geschäftsleiterin Manuela Hagenauer die neue App. „In den 30 Jahren am Markt haben wir schon einiges an Software erstellt, aber gerade bei barcoSCAN haben wir besonderen Wert daraufgelegt, die Einstiegshürden ganz niedrig zu halten, damit jeder schnell loslegen kann. Jeder Android-Nutzer kommt auf Anhieb damit zurecht.“ Das Unternehmen will mit barcoSCAN einen kleinen Beitrag zur nötigen Digitalisierung für Betriebe im KMU-Bereich leisten. „Denn Barcodes erfassen ist ein Digitalisierungsschritt in Reinkultur“, schließt Hagenauer.

Ein kostenloses Testkit ermöglicht es, bereits im Vorfeld zu prüfen, ob die Lösung für das eigene Unternehmen passt. Die Sets sind ab sofort bei Barcotec erhältlich.

