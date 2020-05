Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 29.5.: Scheidender IV-Chef Georg Kapsch im Interview

Wien (OTS) - Nach acht Jahren tritt Georg Kapsch als Präsident der Industriellenvereinigung ab. Welche Lehren er aus dieser Zeit mitnimmt, erläutert er im Gespräch mit Esther Mitterstieler - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 29. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Als Georg Kapsch sein Amt 2012 antrat, waren die Nachwehen der Finanz- und Wirtschaftskrise noch zu spüren. Sein Abgang ist acht Jahre später durch die Corona-Krise gezeichnet, eine weit größere Krise. Europas Staaten müssen in einer solchen Zeit zusammenstehen und Nationalismen hintanstellen, ist der Industrielle überzeugt. Eine große Steuerreform sei in den vergangenen Jahren nicht gelungen, aber man habe zumindest „die größten Dummheiten verhindern können“.

