Anschober: Ich freue mich über die neue Generalsekretärin Ines Stilling im Sozial- und Gesundheitsministerium

Mit Mitte Juni wird das Sozial- und Gesundheitsministerium eine neue Generalsekretärin erhalten

Wien (OTS/BMSGPK) - Sozial- und Gesundheitsminister Rudi Anschober zur Bestellung: ”Ich freue mich auf eine hochkompetente und in Politik und Verwaltung besonders versierte Persönlichkeit. Mit der ehemaligen Ministerin für Frauen, Familien und Jugend, Ines Stilling, wird sich das Ministerium sehr gut weiterentwickeln. Sie wird für uns eine ausgezeichnete Verstärkung sein. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Stefan Wallner, der in einer Corona-bedingt sehr schwierigen Phase ausgezeichnete Arbeit geleistet hat und sich nun neuen wichtigen Aufgaben im Bereich des Vizekanzlers Werner Kogler widmen wird. Dafür wünsche ich ihm das Beste. Gleichzeitig heiße ich die neue Generalsekretärin besonders herzlich im Haus willkommen. In einem großartigen Ministerium mit hoch engagierten MitarbeiterInnen, das und die sie seit vielen Jahren sehr gut kennt.” ****

Ines Stilling: „Ich freue mich sehr darüber, dass ich in Zeiten wie diesen die herausfordernde und spannende Aufgabe der Generalsekretärin in einem der Schlüsselressorts unserer Republik an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung übernehmen darf. Ich werde meine langjährige Erfahrung in der Verwaltung und meine Expertise als Bundesministerin in der Übergangsregierung nützen, um das Ressort gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für zukünftige Herausforderungen zu rüsten.“

Eckpunkte zum Lebenslauf von Ines Stilling:

01/2012-05/2019 & 01/2020-05/2020 Leiterin der Sektion für Frauenangelegenheiten und Gleichstellung

06/2019-12/2019 Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend im Bundeskanzleramt

11/2014-05/2019 Aufsichtsrätin in der Familie und Beruf Management GmbH

03/2007- – 12/2011 Fachreferentin im Büro mehrerer Frauenministerinnen

