Taus baut größtes Netz im Medizinmedienmarkt auf

Bundeswettbewerbsbehörde hat die strategische Allianz von MedMedia und Universimed unter der Futuro Holding GmbH genehmigt.

Wien (OTS) - Dr. Josef Taus baut sein Netz am Medizinmedienmarkt weiter aus. Bisher war seine P&V Holding, Hauptgesellschafter der MedMedia Verlag und Мediaservice GmbH. Durch die Allianz der beiden großen medizinischen Fachverlage (MedMedia und Universimed) in Österreich hält die P&V Holding in Zukunft 56% an der neuen Futuro GmbH.

Dr. Josef Taus: „Unser Ziel war die bestehende Struktur der Fachverlage in Österreich zu erhalten und gemeinsam die Internationalisierung voranzubringen. Wir wollen damit Digital- und Eventservices gemeinsam weiter ausbauen und Lösungen für den gesamten deutschen Sprachraum anbieten.“

Dr. Martin Waldhäusl (Aufsichtsratschef der P&V Holding): „Wir freuen uns, dass durch die Allianz der beiden großen Fachverlage in Österreich ein starker Player am Gesundheitsmarkt geschaffen wird. Die Futuro GmbH verfügt über ein ausgezeichnetes journalistisches wie auch wirtschaftliches Fundament. Das ist eine klassische „win-win-Situation“ für Kunden, Mitarbeiter, Leser und Eigentümer“.

Mit der Bündelung der Kräfte von MedMedia und Universimed entsteht ein verlässlicher Multichannel-Partner im DACH Raum und die relevanteste Gruppe am Gesundheitsmarkt mit besten Kontakten zu allen Stakeholdern und Entscheidungsträgern.

In Österreich werden MedMedia, MEDahead und Universimed unverändert als eigenständige Unternehmen weitergeführt und mit ihren jeweiligen Print- und Online-Produkten sowie den Event-Formaten auftreten. Somit bleiben die Magazine wie Universum Innere Medizin, Gyn-Aktiv, die Spectrum- und Jatros-Linie, Allgemeine plus und Urologik unabhängig voneinander geführt.

Geschäftsführer der Futuro Holding sind Dr. Bartosz Chlap, Mag. Gabriele Jerlich und Dr. Wolfgang Tüchler.

„Durch die Allianz können wir unseren Kunden wie auch unseren Lesern innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten, die sich am deutschsprachigen Markt erfolgreich entwickeln werden. Darüber hinaus verfügt die Futuro GmbH über den höchsten Spezialisierungsgrad mit dem breitestem Produktportfolio auf dem Fachmedienmarkt“, so die Geschäftsführer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

PR.AG

Axel Ganster MAS

Tel: +43 676 606 18 44

a.ganster @ m-m-c.at

www.m-m-c.at