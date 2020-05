Grüne Rudolfsheim-Fünfhaus: Bleibt autofreier IKEA ein Traum?

Wien (OTS) - Die Grünen Rudolfsheim-Fünfhaus fordern ein Gesamtkonzept für den Verkehr im Zuge der Ansiedelung des neuen, als autofrei beworbenen IKEAs am Westbahnhof. Der Klubobmann der Grünen im Bezirk, Haroun Moalla, befürchtet, dass die neue, attraktive Einkaufsmöglichkeit mehr Autoverkehr anziehen wird. "Wir begrüßen die Mitgestaltungsmöglichkeit für die AnrainerInnen, doch bei der vorliegenden Problematik braucht es jetzt mutige und durchgreifende Entscheidungen. Die Bewohnerinnen südlich der Mariahilferstraße, etwa in der Palmgasse, werden sonst die Leidtragenden sein“, so Moalla. Ein Wegfall von 20 Parkplätzen wäre hier nicht ausreichend. "Wenn auch nur fünf Parkplätze in der Nähe des IKEA zur Verfügung bleiben, kommen 40 Autofahrer weil es ihnen einfach bequemer erscheint", so Moalla. Die Grünen Rudolfsheim-Fünfhaus fordern daher ein Gesamtkonzept rund um den neuen IKEA, das auch die südliche Mariahilferstraße und die möglichen Verdrängungseffekte miteinbezieht.





