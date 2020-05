Auftakt zu Bundesliga-Fußball live im ORF mit UNIQA-ÖFB-Cupfinale

Wien (OTS) - Jetzt sind die Fußballfans (wieder) gefordert: Ab 3. Juni 2020 zeigt der ORF insgesamt 15 Spiele der Tipico-Bundesliga-Meister- bzw. Qualifikationsgruppe live (Details unter presse.ORF.at). Den Auftakt macht allerdings bereits am Freitag, dem 29. Mai, das ÖFB-Cupfinale zwischen Meister Salzburg und dem Sensationsteam Austria Lustenau. ORF 1 berichtet zunächst ab 19.10 Uhr über „Das Geisterspiel“ und blickt dabei u. a. nach Salzburg, wo ein Public Viewing im Autokino stattfinden wird, und beginnt dann ab 20.15 Uhr die große Live-Übertragung aus dem Wörthersee Stadion. Kommentator ist Oliver Polzer, der diesmal Helge Payer als Kokommentator an seiner Seite hat. Rainer Pariasek und Herbert Prohaska analysieren das Geschehen.

Der ORF hält sich bei der Umsetzung der TV-Übertragung strikt an die Maßnahmen und Vorgaben des vom Gesundheitsministerium genehmigten Präventionskonzepts. Alle an der Übertragung Beteiligten aus Redaktion und Technik werden mit Mund-Nasenschutz ausgerüstet – oder agieren wie im Fall der Kommentatoren und Kokommentatoren bzw. Interviewer mit Gesichtsvisier, Plexiglas oder entsprechendem Abstand.

Die Bundesliga live in ORF 1

Jeweils am Sonntag um 16.45 bzw. am Mittwoch um 20.15 Uhr (Meistergruppe) bzw. am Samstag um 16.45 Uhr (Qualifikationsgruppe) berichtet ORF 1 live. Alle Tore und die besten Szenen aus der Bundesliga und der Zweiten Liga zeigt ORF 1 zudem immer am Dienstag nach der „ZIB Nacht“ um ca. 23.15 Uhr und am Mittwoch, Samstag und Sonntag unmittelbar nach den Live-Spielen in ORF 1. Die Highlights jener Spiele, die am Sonntag um 19.30 Uhr angepfiffen werden, zeigt ORF 1 im Anschluss an den ORF-1-Hauptabendfilm. Los geht es live am Mittwoch, dem 3. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dem Schlager Salzburg – Rapid.

Mehr 2. Liga live im ORF

Die HPYBET-2. Liga nimmt ihren Spielbetrieb nach der Corona-Pause Ende kommender Woche (5. Juni) wieder auf. Und auch da gibt es Erfreuliches zu vermelden: Denn ORF SPORT + überträgt nach einer Einigung mit LAOLA1 bis Saisonende insgesamt 22 Partien und damit im Schnitt zwei Spiele pro Runde statt wie bisher eines. Das Freitagsspiel beginnt daher jeweils erst um 20.15 Uhr (statt bisher alle 19.10 Uhr), zusätzlich steigt am Samstag ein weiteres Hauptabendspiel. In sogenannten Englischen Wochen finden die Spiele entsprechend unter der Woche statt. Die ersten 2.-Liga-Live-Spiele auf OSP sind am 5. Juni Ried gegen Lafnitz und am 6. Juni das Duell GAK gegen Cup-Finalist Austria Lustenau.

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost: „Der ORF ist für die Vereine der 2. Liga eine sehr wichtige mediale Plattform, umso mehr in Zeiten Corona-bedingter Geisterspiele. Wir freuen uns daher mir der 100-Prozent-Aufstockung unserer Live-Übertragungen in OSP einen essentiellen Beitrag zum Überleben der zweithöchsten Spielklasse leisten zu können.“

