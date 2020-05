GSK kündigt an, im Jahr 2021 eine Milliarde Dosen eines Pandemie-Impfstoffadjuvans herzustellen

Unterstützung mehrerer Forschungskooperationen für einen COVID-19-Impfstoff. Investition in erweiterte Produktionskapazitäten nach Überprüfung der globalen Produktion

Wien (OTS) - GSK bestätigte heute seine Absicht, im Jahr 2021 eine Milliarde Dosen seines Pandemie-Impfstoff-Adjuvanssystems herzustellen, um die Entwicklung von mehrfach adjuvierten COVID-19-Impfstoffkandidaten zu unterstützen.

GSK ist der Ansicht, dass seine Pandemie-Adjuvans-Technologie einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung von COVID-19 leisten könnte. Wie bei der letzten Grippepandemie nachgewiesen wurde, kann das Pandemie-Adjuvans von GSK die Menge des pro Dosis benötigten Impfproteins reduzieren, wodurch mehr Impfstoffdosen hergestellt werden können und so zum Schutz von mehr Menschen beitragen. Darüber hinaus kann ein Adjuvans die Immunantwort verstärken und nachweislich eine stärkere und länger anhaltende Immunität gegen Infektionen erzeugen.

GSK hat seine Bemühungen vorrangig darauf ausgerichtet, seine Pandemie-Adjuvans-Technologie Partnern zur Verfügung zu stellen, die vielversprechende COVID-19-Impfstoffkandidaten entwickeln, die sich für den Einsatz eines Adjuvans eignen. Bis heute hat das Unternehmen mehrere Kooperationen, unter anderem mit wissenschaftlichen Partnern in Nordamerika, Europa und China, zur Entwicklung von Impfstoffen geschlossen. Gespräche mit potenziellen Partnern über weitere Kooperationen sind im Gange.

Die Bestätigung der erhöhten Produktionskapazität folgt auf den Abschluss einer Überprüfung des gesamten globalen Liefernetzwerks des Unternehmens. GSK wird das Adjuvans zur Verwendung in COVID-19-Impfstoffen an Standorten in Großbritannien, den USA, Kanada und Europa herstellen, abfüllen und fertig stellen.

Roger Connor, Präsident von GSK Global Vaccines, sagt: " Wir glauben, dass mehr als ein Impfstoff benötigt wird, um dieser globalen Pandemie zu begegnen, und wir arbeiten mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um dies zu erreichen. Wir sind überzeugt, dass unsere innovative Pandemie-Adjuvans-Technologie das Potenzial hat, die Wirksamkeit und den Umfang mehrerer COVID-19-Impfstoffe zu verbessern. Mit dieser signifikanten Erweiterung unserer Produktionskapazität können wir dazu beitragen, bis 2021 bis zu 1 Milliarde Dosen an adjuvantierten Impfstoffen zu liefern und damit viel mehr Menschen zu schützen und die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von COVID-19 zu unterstützen ".

Angesichts des noch nie dagewesenen Bedarfs an der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen hat GSK auf eigenes Risiko bereits mit der Herstellung des Adjuvans begonnen. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit Regierungen und globalen Institutionen über die Finanzierung der Produktion und Lieferung des Adjuvans.

GSK hat sich verpflichtet, seinen Hilfsstoff durch Prozesse zur Verfügung zu stellen, die einen fairen Zugang für Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen. Die Bereitstellung des Hilfsstoffs für die ärmsten Länder der Welt wird ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Bemühungen sein, einschließlich Spenden, und indem mit Regierungen und den globalen Institutionen zusammengearbeitet wird, die den Zugang vorrangig behandeln.

Insgesamt rechnet GSK nicht damit, von den während dieser Pandemiephase getätigten Verkäufen seines Portfolios an Kooperationen für COVID-19-Impfstoffe zu profitieren, da der erwirtschaftete Gewinn in die Unterstützung der Forschung im Zusammenhang mit dem Coronavirus und in die langfristige Pandemievorsorge investiert wird, entweder durch GSK-interne Investitionen oder mit externen Partnern.

