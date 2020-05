Gewerkschaft vida warnt vor Pflegelehre: Misere im Gesundheitsbereich nicht auf Rücken der Jungen austragen

vida-Brunner: „Wer glaubt, Personalmangel im Pflegebereich mit Pflegelehre zu lösen, ist auf dem Holzweg“

Wien (OTS) - Wirtschaftsministerin Schramböck verlautbarte diese Woche im Rahmen einer Kick-Off-Veranstaltung ihre Pläne der ehestmöglichen Umsetzung der Pflegelehre. Eine gesetzliche Grundlage dafür soll bereits in Ausarbeitung sein. „Wenn die Pflegelehre die Antwort der Bundesregierung auf die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich ist, dann kann das nur ein schlechter Witz sein. So wirkt es nämlich“, sagt vida-Bundesjugendsekretär Roman Brunner, der trotz der bereits fixiert scheinenden Lehre betont, dass die Pflege von Akut-Patienten, Demenzkranken und Palliativ-Patienten eine zu große psychische und physische Belastung für Jugendliche ist. Sogar für Erwachsene stellt sie eine große Herausforderung dar. „Wenn junge Menschen die Begleitung von Palliativ-Patienten übernehmen müssen oder bei der Versorgung von Akut-Patienten eingesetzt werden, dann ist das unverantwortlich gegenüber der Jugend. Es birgt die Gefahr, sehr rasch in ein Burn-out zu fallen oder wieder aus dem Beruf auszusteigen. So etwas darf man nicht zulassen.“ Die Gewerkschaft vida hat sich nicht zuletzt deswegen seit Anbeginn der Diskussion vor einigen Jahren klar gegen die Pflegelehre ausgesprochen.++++

Dass die Arbeit im Bereich der Pflege für einen jungen Menschen zu belastend ist, unterstreicht auch Sylvia Gassner, Vorsitzende des Fachbereichs Soziale Dienste der Gewerkschaft vida. „Es darf keinesfalls zu einer Ausbeutung junger Menschen als billige Arbeitskräfte kommen. Wenn die Pflege-Wirtschaft qualitativ gut ausgebildete Personen will, dann muss man ihnen auch die Zeit geben, eine Ausbildung zu machen und den Bereich attraktiver gestalten“, stellt die Gewerkschafterin klar: „Mit einer Pflegelehre löst man weder die Probleme der Jugendarbeitslosigkeit noch Personalmangel in Pflegeberufen. Die Misere im Gesundheitsbereich darf nicht auf dem Rücken der jungen Generation ausgetragen werden.“

Eine Alternative zur Pflegelehre ist, wie Gassner erklärt, eine schulische Ausbildung. „Die Pflegeassistentin muss in einer mittleren berufsbildenden Schule ausgebildet werden, die Pflegefachassistentin in einer höheren berufsbildenden Schule. Es gibt auch schon einen Schulversuch dafür, den wir als vida natürlich unterstützen. Nur solche Ausbildungen sind eine langfristige und echte Perspektive für den Fachkräftemangel auch in der Pflegebranche“, so Gassner. Wie wenig durchdacht der Plan Schramböcks und der Regierung ist, zeige laut vida Jugend-Gewerkschafter Brunner auch die gesetzliche Lage. „Wenn man diese Schul-Organisationsform übernimmt, erspart man sich das aus unserer Sicht eigenartige Konstrukt einer Pflegelehre, da man ja per Gesetz ohnehin erst ab 17 Jahren am Krankenbett arbeiten darf. Diese gesetzliche Regelung gibt es nicht ohne Grund. Die Umsetzung der Pflegelehre dauert außerdem zu lange, um Jugendliche vor Arbeitslosigkeit zu schützen. Neue Schulstandorte sind hier akut notwendig. Bildungsminister Faßmann und Wirtschaftsminister Schramböck haben die Lösung in der Hand. Man muss es nur tun.“

