Hilfswerk Notruftelefon: Sicher zuhause und unterwegs

Im Juni, Juli und August bietet das Hilfswerk Niederösterreich eine spezielle Sommeraktion: Bei Neuanschluss eines Notruftelefons sparen Neukundinnen und Neukunden 30 Euro.

St. Pölten (OTS) - Besonders in den Sommermonaten kommt es oft zu Kreislaufproblem und Stürzen - vor allem bei älteren Menschen. Wenn ein Notfall eintritt, ist das Notruftelefon des Hilfswerks DER Schutzengel: Ein Knopfdruck auf den Sender genügt, und sofort wird eine Verbindung zur rund um die Uhr erreichbaren Notrufzentrale hergestellt. Da wichtige Daten der Kundinnen und Kunden vorgemerkt sind, können die Mitarbeiter/innen rasch und gezielt Hilfe organisieren. Egal ob Wochenende, Feiertag oder mitten in der Nacht: binnen kurzer Zeit können die angegebene Vertrauensperson, eine Ärztin/ein Arzt oder die Rettung zur Stelle sein.

Sommeraktion 2020: 30 Euro sparen! Im Juni, Juli und August bietet das Hilfswerk eine spezielle Sommeraktion: Bei Neuanschluss eines Notruftelefons sparen Neukundinnen und Neukunden die Anschlussgebühr von 30 Euro! Mitarbeiter/innen des Hilfswerks kommen dabei zu den Kundinnen und Kunden nach Hause, beantworten in Ruhe alle Fragen, kümmern sich um den Aufbau und aktivieren das Notruftelefon. Ab dann sind die Nutzerinnen und Nutzer überall mit ihrem Notruftelefon sicher unterwegs – daheim, bei Spaziergängen, bei der Gartenarbeit, bei Einkäufen. Denn im letzten Jahr wurde das Angebot um das mobile Notruftelefon erweitert. „Damit erhöht sich der Sicherheitsfaktor für die Notruftelefon-Besitzer um ein Vielfaches“, betont Hilfswerk-Präsidentin LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer. „Und es ist nun auch für aktive Senioren geeignet, die gerne unterwegs sind und dabei das gute Gefühl der Sicherheit genießen möchten!“

Fast 6.500 Kundinnen und Kunden in ganz Österreich werden von der Hilfswerk-Notrufzentrale in St. Pölten aus betreut. 24.000 Notrufe trafen im gesamten letzten Jahr hier ein. Neunmal täglich wurde im Durchschnitt ein Rettungsdienst alarmiert. 100.000 Minuten wurde 2019 von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Notrufzentrale in Sachen Sicherheit telefoniert.

Informationen und Bestellungen unter der Gratis-Hotline 0800 800 408.

