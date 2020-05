Toto: Siebenfachjackpot – 230.000 Euro warten

Solo-Zwölfer in der Steiermark mit rund 12.500 Euro

Wien (OTS) - Auch die zweite Runde nach dem Toto Restart blieb ohne Dreizehner, und somit wurde aus dem Sechsfach- nun ein Siebenfachjackpot. Das heißt, in der nächsten Runde, der Runde 22B, geht es somit um rund 230.000 Euro.

Nah dran am Dreizehner und damit am sechsstelligen Gewinn war ein Spielteilnehmer aus der Steiermark. Ihm gelang es per Normalschein als einzigen, einen Zwölfer zu tippen und damit rund 12.500 Euro zu gewinnen. Er scheiterte gleich an Spiel 1, also am Auswärtssieg von Bayern München in Dortmund.

In der Torwette heißt es in den ersten beiden Rängen weiterhin Jackpot, da es abermals niemandem gelungen ist, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen.

Annahmeschluss für die Runde 22B ist am Freitag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 22A

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 212.257,16 – 230.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 12.467,30 3 Elfer zu je EUR 923,50 6 Zehner zu je EUR 923,50 92 5er Bonus zu je EUR 25,00

Der richtige Tipp: 2 X 2 1 X / X X X 1 2 X 2 2 X X E2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 29.397,84 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.361,63 Torwette 3. Rang: 5 zu je EUR 178,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 132.229,02

Torwette-Resultate: 0:1 +:+ 1:+ 2:1 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at