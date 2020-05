Belvedere 21: Wiedereröffnung am 1. Juni 2020

Herbert Brandl, Eva Grubinger und kostenlose Führungen

Wien (OTS) - Das Belvedere 21 startet am 1. Juni wieder den Museumsbetrieb und hat im ersten Monat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem werden in den ersten vier Wochen kostenlose Führungen durch die beiden Ausstellungen Herbert Brandl. Exposed to Painting. Die letzten zwanzig Jahre und Eva Grubinger. Malady of the Infinite angeboten.

Auf dem Programm stehen Überblicks- und Kuratorenführungen sowie thematisch passende Kunstgespräche zu den beeindruckenden Berg- und Farblandschaften von Brandl und zur monumentalen Installation von Grubinger. Eintrittskarten und Veranstaltungstickets können online über www.belvedere.at gebucht werden.

Für den Sommer sind im Belvedere 21 mehrere Outdoor-Veranstaltungen geplant:

Unter dem Titel Visions of Reality findet das beliebte Sommerkino in diesem Jahr erstmals im Skulpturengarten des Belvedere 21 statt. An insgesamt zwölf Abenden im August werden unter anderen folgende Filme gezeigt: Eternal Sunshine of a Spotless Mind / Vergiss mein nicht!, Die Truman Show und Die totale Erinnerung – Total Recall.

Weitere Veranstaltungen im Skulpturengarten stehen unter dem Motto „Draußen sein“. Im Rahmen des Community Outreach und des Public Program sind Performances, Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Präsentationen und Gespräche geplant.

Die Lucy Bar im Belvedere 21 bietet ab 1. Juni zu Museumsöffnungszeiten wieder urbane Köstlichkeiten, Kaffeespezialitäten und spritzige Cocktails. Die von Gregor Eichinger gestaltete Tagesbar hat nun auch einen Gastgarten.

Beim Besuch des Belvedere 21 und der diversen Veranstaltungen sowie der Lucy Bar sind die Sicherheitsmaßnahmen gemäß den aktuellen behördlichen Vorgaben in Bezug auf die Corona-Pandemie einzuhalten.

Pressetexte und Bildmaterial zu den Ausstellungen stehen unter www.belvedere.at/presse zur Verfügung.

Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.belvedere.at/programm.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Irene Jäger

Pressereferentin Belvedere 21

+43 1 795 57-185

presse21 @ belvedere.at

www.belvedere21.at